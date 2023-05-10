CNN: даже без Эрдогана — Турция сохранит тесные связи с Россией вне зависимости от результатов выборов

При Реджепе Эрдогане Анкара последовательно укрепляла отношения с Россией и сохранила их до сих пор — даже несмотря на недовольство своих западных партнёров. Между тем, как сообщает CNN, эксперты считают, что, даже если Эрдоган потерпит на предстоящих выборах поражение, а новые власти снова начнут сближаться с Западом, они всё равно вряд ли станут рвать с Москвой.

В прошлом месяце в Турции, где в самом разгаре была предвыборная кампания перед президентскими выборами, президент страны Реджеп Эрдоган принял вместе с российским коллегой Владимиром Путиным участие в виртуальной церемонии доставки ядерного топлива на первую турецкую АЭС «Аккую», которую возвела и будет обслуживать российская корпорация «Росатом», пишет сайт CNN. Как подчёркивает обозреватель канала, это мероприятие, состоявшееся всего за три недели до открытия избирательных участков, дополнительно укрепило связи между черноморскими соседями: реализовав такой проект, Турция усилила энергетическую зависимость от Москвы, притом что союзники Анкары по Североатлантическому альянсу в это же самое время, напротив, рвут отношения с Россией, дабы лишить её возможности оказывать на себя влияние.

Закрепление присутствия Москвы в Турции, обозначенное аккурат перед началом выборов, которые, согласно некоторым опросам, могут закончиться для Эрдогана поражением, заставили Запад понервничать — ведь многие западные наблюдатели как раз и ожидают, что по результатам голосования нынешний турецкий лидер отправится на покой, продолжает автор. А тот прекрасно об этом знает: после того, как американский посол в Турции Джефф Флейк в марте встретился с главным соперником Эрдогана Кемалем Кылычдароглу, турецкий президент разразился резкой критикой, назвав этот визит «позорным» и добавив, что Турция должна будет на предстоящих выборах «преподать США урок», напоминает журналист.

Как подчёркивает обозреватель CNN, опросы свидетельствуют о том, что борьба между Эрдоганом и Кылычдароглу будет упорной: скорее всего, по итогам первого тура выборов, намеченного на 14 мая, собрать большинство голосов не удастся ни одному из них и потребуется проводить второй тур. Между тем эксперты считают, что, даже если Эрдоган проиграет, это совсем не обязательно будет значить, что Турция предпримет «внешнеполитический разворот»: хотя в окружении Кылычдароглу и говорят, что в случае победы он начнёт сближаться с Западом, другие источники сообщают, что курс Анкары в международных делах, скорее всего, не изменится.

В последние два десятилетия Турция под управлением Эрдогана превратилась из подчёркнуто светского и ориентированного на Запад государства в более консервативное и религиозное. Кроме того, несмотря на членство в НАТО, она укрепила отношения с Россией, а в 2019 году даже закупила у той вооружения вопреки протестам США. Невзирая на недоумение западных партнёров, Эрдоган сохранил тесные связи с Москвой даже после того, как она начала свою спецоперацию на Украине, и доставил альянсу немало головной боли, затормозив присоединение к нему Финляндии и Швеции. Вместе с тем Турция при Эрдогане принесла Западу и кое-какую пользу: например, в прошлом году при её посредничестве Россия и Украина договорились об экспорте зерна, а ещё Анкара поставила Украине беспилотники, которые помогают ей отражать российские войска, пишет обозреватель CNN.

«Думаю, что в случае победы оппозиции в определённых областях мы увидим радикальные изменения — и многие наши коллеги и европейские дипломаты в Анкаре сейчас задают вопросы о том, насколько сильно Турция в таком случае развернётся в сторону западных союзников», — прокомментировал ситуацию в беседе с журналистом доцент факультета международных отношений Университета Билькент в Анкаре Онур Исчи. По мнению эксперта, если соперник Эрдогана одержит победу, то первым делом он как раз начнёт налаживать отношения с Западом.

Впрочем, даже если такая перезагрузка и состоится, у разворота на Запад будут пределы, оговорился эксперт. Как подчеркнул Исчи, это продиктовано тем, насколько тесно сблизились Россия и Турция в экономическом плане, особенно в секторе энергетики. По его мысли, во внешней политике Эрдоган в первую очередь руководствовался экономическими соображениями — и новые власти Турции, скорее всего, пойдут тем же курсом.

Турция выступает для России важным торговым партнёром, а кроме того, там нашли приют «тысячи» россиян, покинувшие свою страну после начала СВО — и теперь вкладывающие деньги в недвижимость и другие сектора турецкой экономики, отмечается в материале CNN. По информации канала, торговля между странами развивается: в прошлом месяце Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в развитии торгового партнёрства с Турцией, а по результатам 2022 года торговый оборот между ними превысил $62 млрд. Это означает, что Турция стала для Москвы одним из крупнейших партнёров в сфере торговли, констатирует автор статьи.

Между тем для Турции главным торговым партнёром остаётся Европейский союз: по данным Еврокомиссии, торговый оборот Анкары со странами блока достигает $219 млрд, тогда как с США по результатам 2022 года он составил около $33,8 млрд, упоминает журналист CNN.

По мнению профессора политологии стамбульского Университета Коч Мурата Сомера, из-за близкого географического соседства России с Турцией, а также экономических интересов Москвы в Анкаре потенциальным преемникам Эрдогана всё равно придётся поддерживать с российской стороной хорошие отношения, параллельно чётко обозначая свою приверженность альянсам с западными демократиями. «В плане мировоззрения страна точно будет ориентироваться на демократический Запад», — заявил эксперт в интервью CNN, отметив, впрочем, что это не обязательно будет означать полное урегулирование каких-либо разногласий с западными странами.

Как напоминает обозреватель CNN, Турция в этом году наконец одобрила вступление в НАТО Финляндии, однако продолжает блокировать присоединение Швеции, которая, по мнению Анкары, по-прежнему укрывает у себя курдские «террористические организации». Между тем проблемы с вступлением Швеции, вероятно, будут решены вне зависимости от того, станет Эрдоган президентом или нет. «Есть большая вероятность того, что, кто бы ни победил на выборах, Анкара ратифицирует вступление Швеции в альянс позднее в этом году, когда в этой стране вступит в силу новое законодательство в области борьбы с терроризмом», — заявил в интервью CNN директор НКО «Международная кризисная группа» по турецким делам Нигар Гоксель.

Впрочем, как полагают эксперты, хотя в случае победы соперника Эрдогана Анкара и укрепит связи с ЕС, США этого добиться будет сложнее. «Когда мы говорим об отношениях Турции с Западом, мы иногда воспринимаем обе стороны Атлантики как единое целое. Но отношения Турции с США зашли в тупик, и они уже давно ухудшаются», — пояснил в беседе с обозревателем CNN Онур Исчи. По его мнению, вне зависимости от того, кто станет лидером страны, Анкара будет пытаться «разъединить отношения с США и с ЕС» — тем паче, что европейские торговые партнёры имеют для неё гораздо большее значение.