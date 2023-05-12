CNN: президент России может стать настоящим победителем на выборах в Турции

Президент России Владимир Путин может стать истинным победителем на всеобщих выборах в Турции, передаёт CNN. На протяжении многих лет Москва и Анкара сближались, тогда как для Вашингтона и Брюсселя Реджеп Тайип Эрдоган стал воинственным и сомнительным союзником. Тем не менее Западу стоит позволить своему турецкому партнёру и дальше держаться на расстоянии, считает автор статьи.

Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который дольше остальных занимал эту должность, предстоящие в воскресенье выборы могут означать окончание двух десятилетий его правления. Опросы показывают, что Эрдоган, который находится у руля страны с 2003 года, сперва в качестве премьер-министра, а с 2014 года на посту президента, участвует в непростой президентской гонке и уязвим для поражения. Это вызвало у многих в Брюсселе и Вашингтоне головокружение и надежду на то, что Турция, когда-то надёжный союзник и партнёр Запада, снова к нему присоединится, передаёт CNN.

В начале своего правления в 1990-х годах набожный мусульманин Эрдоган, который успешно управлял крупнейшим городом страны Стамбулом, подтвердил западную ориентацию Турции и стремление присоединиться к Европейскому союзу. Однако за последнее десятилетие Эрдоган, которому сейчас 69 лет, не только принял более воинственный и неприятный тон в отношении США и Европы, но и стал более воинственным и сомнительным другом.

Возглавляет список противников Запада президент России Владимир Путин, который расположил к себе Эрдогана в ночь на 15 июля 2016 года, когда после попытки государственного переворота российский президент позвонил своему турецкому коллеге и предложил поддержку своей страны. Президент США Барак Обама позвонил Эрдогану четыре дня спустя, что помогло подпитать теории заговора, давно выдвигаемые Анкарой о том, что США, которые отказались экстрадировать подозреваемого в организации неудачной попытки переворота исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, виновны в «грязных заговорах» против Турции. В результате Россия и Турция сблизились, а в следующем году, к большому огорчению других членов НАТО, турецкое правительство объявило о закупке российской системы ПВО С-400, напоминает CNN.

C конца февраля 2022 года Эрдоган отказался поддержать санкции или ввести запрет на полёты в отношении своего северного соседа. За последние несколько месяцев Анкара также заблокировала заявку Швеции в НАТО, утверждая, что Стокгольм поддерживает курдских сепаратистов, которые представляют угрозу для Турции. Если всего этого было недостаточно, чтобы расстроить Запад, то перед разрушительным землетрясением в Турции и Сирии в феврале прошлого года Эрдоган начал угрожать Греции в Эгейском море. Как отмечается в статье, его неэффективные действия по устранению последствий катастрофы и последующие признания в том, что он позволил застройщикам обойти строительные нормы, заставили его смягчить любую военную риторику.

Тем не менее этого было недостаточно, чтобы изменить восточный уклон турецкой внешней политики. Независимо от того, выиграет Эрдоган или проиграет, Анкара вряд ли «распутается с Москвой» и повернётся обратно к Западу. Для начала, Турция не может себе этого позволить из-за инфляции, слабого курса лиры и замедления экономического роста. Стране необходимо поддерживать свои торговые связи для экспорта на Ближний Восток, Кавказ и в Европу. Что ещё важнее, Анкаре необходимы доходы от российских туристов и импорта энергоресурсов из России, которыми Москва снабжает нуждающуюся в деньгах Турцию в кредит, подчёркивает автор статьи.