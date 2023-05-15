FAZ: Эрдоган лидирует, но не побеждает — Турцию, вероятно, ждёт второй тур президентских выборов

По данным турецких СМИ, после обработки 99% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах в Турции с чуть более чем 49% голосов, пишет Frankfurter Allgemeine. Его главный соперник Кемаль Кылычдароглу набирает почти 45% голосов. Это означает, что Турцию, по всей видимости, ждёт второй тур президентских выборов. Окончательное итоги голосования позднее обнародует Высший избирательный совет Турции.

Турцию, по всей видимости, ждёт второй тур президентских выборов. Государственное информационное агентство Anadolu и независимое информационное агентство Anka в воскресенье ночью почти одновременно сообщили, что после обработки 99% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с чуть более чем 49% голосов. Его соперник Кемаль Кылычдароглу набрал почти 45%, пишет Frankfurter Allgemeine.

Оппозиционный альянс Кылычдароглу поставил эти цифры под сомнение. «Наш народ проснётся с известием о том, что Кылычдароглу стал победителем», — заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу, кандидат в вице-президенты Турции, выступаюший в качестве представителя альянса. В течение всего вечера оппозиция обвиняла государственное информационное агентство в фальсификации данных.

В некоторых опорных пунктах оппозиции публикация результатов была приостановлена ​​из-за подачи правящей Партией справедливости и развития (ПСР) апелляций и требования пересчёта голосов. Имамоглу обвинил ПСР в том, что за этим стоит тактика, нацеленная на искажение результатов и деморализацию наблюдателей за выборами от оппозиции. Накануне политик был уверен, что оппозиционный альянс победит в первом туре голосования. Тем не менее вечером он также не исключал возможности проведения второго тура.

Представитель ПСР Омер Челик обвинил оппозицию в попытке «взять в заложники волю нации». «Наш президент явно лидирует, но мы не публикуем никаких результатов из уважения к волеизъявлению нации», — подчеркнул он.

По данным агентства Anadolu, Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 49,31%. Кылычдароглу набирает 44,98%. Предполагаемый отрыв действующего президента уже значительно ниже, чем на момент публикации первых результатов. На предыдущих выборах агенство обвиняли в том, что оно сначала выборочно опубликовало данные из опорных пунктов ПСР, чтобы преждевременно представить президента победителем. Итоговые результаты Эрдогана, опубликованные позже, были значительно ниже. Высший избирательный совет пока не опубликовал никаких данных. Независимое информационное агентство Anka приводит примерно те же цифры.

Глава турецкой новостной платформы Middle East Eye Рагип Сойлу написал в Twitter: «Это самые безумные выборы в Турции за последние десятилетия». Сойлу процитировал «хорошо осведомленный источник в правительстве», который сказал, что вероятность того, что президент будет переизбран в первом туре, составляет 50%.

Вскоре после закрытия избирательных участков Эрдоган написал в Twitter, что сейчас самое главное — «показать всем нашим избирателям силу турецкой демократии». И Эрдоган, и Кылычдароглу призвали своих сторонников «не отрывать глаз от урн для голосования».

Перед выборами Эрдоган заявил в телеинтервью о готовности покинуть пост президента в случае проигрыша на выборах. «Мы пришли к власти в Турции демократическим путём. Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе, то мы сделаем всё, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах», — подчеркнул Эрдоган, передаёт Frankfurter Allgemeine.