Spiegel: «крики, паника и хаос» — на турецком избирательном участке в Амстердаме произошла массовая драка с участием 300 человек

За неделю до всеобщих выборов в Турции на зарубежном избирательном участке в Нидерландах произошла массовая драка с участием около 300 человек, пишет Der Spiegel. По данным СМИ, причиной потасовки стал спор между представителями соперничающих турецких партий. Как сообщают правоохранительные органы, лишь через несколько часов после вмешательства полиции в амстердамском конференц-центре, где проходило голосование, снова воцарилась тишина.

За неделю до всеобщих выборов в Турции на зарубежном избирательном участке в Нидерландах произошла массовая драка с участием около 300 человек. По данным полиции, по меньшей мере два человека получили ранения в результате потасовки в конференц-центре в Амстердаме в воскресенье вечером — в последний день, когда турецкие избиратели могли отдать свой голос, пишет Der Spiegel.

Полиция сообщает, что вечером организация, отвечающая за безопасность амстердамского конференц-центра RAI, предупредила правоохранительные органы о том, что «ситуация выходит из-под контроля». По прибытии сотрудники полиции увидели «хаотичные сцены» массовой драки.

По данным нидерландских СМИ, причиной массовой драки незадолго до закрытия избирательного участка стал спор между представителями соперничающих турецких партий, которые находились на участке в качестве наблюдателей. «Были крики, паника и хаос», — рассказал очевидец.

Согласно сообщениям полиции и СМИ, лишь через несколько часов после вмешательства полиции в конференц-центре снова воцарилась тишина. В настоящий момент ведётся расследование произошедшего.

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая. Для граждан Турции, проживающих за рубежом, было организовано досрочное голосование. В Нидерландах избирательные участки закрылись в воскресенье, в Германии они открыты до 9 мая.

Как утверждает издание, нынешние парламентские и президентские выборы в Турции «являются знаковыми»: Реджеп Тайип Эрдоган управляет страной уже в течение 20 лет, сначала в качестве премьер-министра, а с 2014 года — в качестве президента. Критики опасаются, что в случае переизбрания он может «превратить Турцию в диктатуру». Однако до сих пор соперник Эрдогана социал-демократ Кемаль Кылычдароглу, кандидат от объединённой оппозиции, лидировал в большинстве опросов.

Избирательная кампании в самой Турции также не обходится без инцидентов. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который в случае победы оппозиции на выборах станет вице-президентом Турции, в воскресенье подвергся нападению толпы в Восточной Анатолии: его автобус забросали камнями. Ранее притеснениям подвергался и сам Кылычдароглу, передаёт Der Spiegel.