France 24: парижане поддержали трёхкратное увеличение платы за парковку внедорожников

Почти 55% парижан проголосовали за введение нового тарифа на парковку внедорожных автомобилей на территории города, передаёт France 24. Но не все жители столицы Франции поддерживают данное решение, так как в референдуме принимало участие только 5,7% из 1,3 млн граждан, которые могли голосовать. Люди недовольны тем, что теперь парковочное место обойдётся им в €200 в месяц, хотя жизнь и так очень дорогая. Также это нововведение ударит по бизнесу — закрытие улиц и парковок снизит поток покупателей.

Анн Идальго назвала это однозначным выбором парижан. Придя в воскресенье на избирательные участки, парижские избиратели поддержали предложение мэра города о трёхкратном увеличении платы за парковку для больших и тяжелых внедорожников.

ЖИТЕЛЬ ПАРИЖА: Это вопрос экологии, но также и общества, и речь идёт о том, как города должны развиваться в условиях меняющейся окружающей среды. Я думаю, это здорово, что мы можем задать себе этот вопрос и изменить своё поведение, даже если для кого-то это может быть тяжело.

ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПАРИЖА: Я думаю, что это немного абсурдно — иметь огромный автомобиль в городе, который и так очень загрязнён, где очень мало места. И помимо того, что это может иметь последствия для Парижа, есть ещё и символическая сторона того, что это плохая идея для городов в целом.

Почти 55% парижан проголосовали за введение новых тарифов. Но в референдуме приняли участие всего 5,7 % из 1,3 миллиона имеющих право голоса. Не все из них довольны.

НЕДОВОЛЬНАЯ ПАРИЖАНКА: Это будет стоить около €200 в день. Жизнь стоит много, дети обходятся дорого, так что это будет слишком дорого.

НЕДОВОЛЬНЫЙ ПАРИЖАНИН: Я владелец магазина, и я очень расстроен тем, сколько покупателей мы потеряли после закрытия некоторых улиц и демонтажа парковочных мест. Поэтому я категорически против повышения платы за парковку.

Внедорожники и городские улицы стали предметом дискуссий и в других столицах, в том числе в Лондоне и Дублине. По данным Международного энергетического агентства, на внедорожники сейчас приходится почти половина всех продаж новых автомобилей в мире. Но, по данным агентства, они потребляют на 20% больше топлива, чем средний автомобиль, и в 2022 году выбросили в атмосферу почти 1 млрд тонн СО2, что примерно вдвое превышает общий объём выбросов всей Бразилии.

Дата выхода в эфир 6 февраля 2024 года.