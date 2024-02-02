Washington Post: без помощи НАТО Европа не выстоит против российских войск

Боеготовность вооружённых сил Европы находится в плачевном состоянии и без поддержки со стороны НАТО европейцы не смогут сдержать российские войска в случае гипотетического нападения, пишет обозреватель издания The Washington Post Ли Хокстадер. Однако гарантии безопасности США всё чаще выглядят шаткими, но не только из-за возможного переизбрания критически настроенного к Североатлантическому альянсу Дональда Трампа. По мнению автора статьи, Китай вытеснил Россию с позиции «главной» угрозы Вашингтону.

Ближайшие союзники Соединённых Штатов в Европе опасаются, что Россия якобы может развязать войну на континенте уже в этом десятилетии и европейцы совершенно к этому не подготовлены. Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс предупредил о переходе его страны от «послевоенного к довоенному миру», и такую точку зрения всё чаще поддерживают высокопоставленные европейские гражданские и военные чиновники. В то же время Европа не может противостоять российскому президенту Владимиру Путину, если он решит испытать Запад «на прочность» и атакует восточный фланг НАТО, сетует обозреватель The Washington Post Ли Хокстадер.

Британская армия сжалась до миниатюрной версии самой себя, с меньшей численностью личного состава, чем когда-либо со времён наполеоновских войн начала XIX века. Американские генералы отмечают, что британские вооружённые силы чрезмерно сокращены на фоне сообщений о том, что у Лондона не хватит боеприпасов для ведения наземных боёв.

По данным проведённой год назад внутренней инспекции, немецкий бундесвер истощён и испытывает кадровый голод, а также дефицит оборудования и даже пластырей. В Бельгии финансирование и снабжение армии настолько скудное, что, как выразился один бельгийский генерал в отставке, для обороны военнослужащим пришлось бы «бросаться камнями».

На этом фоне очевидно превосходство Североатлантического альянса со всей своей военной мощью и 100 тыс. американских военнослужащих на европейской земле. Дислоцированный в Европе американский контингент превышает численность всей британской армии. Однако гарантии безопасности США всё чаще выглядят шаткими не только из-за возможного переизбрания Трампа, но и ввиду того, что Китай вытеснил Россию с позиции «главной» угрозы Вашингтону, отмечает автор статьи.

Когда американские стратеги обсуждают разворот в сторону Азии, они также имеют в виду поворот, который позволит Европе заткнуть бреши в своей обороне, что привело к резкому увеличению закупок оружия на континенте, в основном — американского производства. Примечательно, что европейские союзники США получили или заказали более 600 истребителей F-35 американского производства общей стоимостью более $50 млрд. Помимо военной ценности самолётов, через них делается ставка на двусторонние связи с Вашингтоном, независимо от того, кто будет хозяином Белого дома.

Тем не менее европейцы обеспокоены перспективой того, что им придётся защищаться самостоятельно, поскольку без американского руководства НАТО больше не будет являться НАТО и утратит эффект сдерживания. Европа становится всё более уязвимой, и ярким примером этому стало заявление канцлера Олафа Шольца, сделанное через несколько дней после начала украинского конфликта, о том, что Германия подошла к «драматическому поворотному моменту». По его словам, новый мир требует, чтобы Германия отказалась от своей пацифистской позиции и создала фонд в размере $110 млрд для укрепления своего военного и оборонно-промышленного потенциала.

Два года спустя Германия стала ведущим европейским донором военной и финансовой помощи Украине. Однако правительство Шольца слишком вяло наращивало вооружённые силы, несмотря на настойчивые требования министра обороны Бориса Писториуса о необходимости быть готовыми «к войне» с Россией к концу десятилетия.