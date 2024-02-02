SRF: финансовая катастрофа — швейцарской армии не хватает миллиарда франков на оплату заказанных вооружений

Вооружённые силы Швейцарии заказали у поставщиков больше военной техники, чем они в состоянии оплатить в данный момент, сообщает SRF. Руководство армии отклонилось от долгосрочного планирования, и теперь швейцарским вооружённым силам не хватает как минимум миллиарда франков. Это означает, что либо новые оборонные проекты будут отменены, либо армия получит средства — но их придётся сэкономить в других сферах.

Вооружённым силам Швейцарии не хватает не менее миллиарда швейцарских франков для оплаты заказанных вооружений, сообщается в отчёте штаба армии. По документам, руководство вооружённых сил отклонилось от долгосрочного финансового планирования. Как отмечает SRF, некоторое время никто не понимал, что расходы на армию выходят из-под контроля.

Каждый год Федеральный совет и парламент утверждают новые проекты вооружений, однако эти товары поставляются и оплачиваются лишь спустя годы. В результате платежи по нескольким программам вооружений пришлись на один год. При этом планы о том, когда должны быть произведены платежи, не публикуются в общем доступе. Из имеющихся документов следует, что большие выплаты приходятся на период с 2024-го по 2027 год — в основном из-за закупки новых истребителей. Ситуация сложилась таким образом, что у вооружённых сил Швейцарии сейчас нет абсолютно никакого финансового пространства для манёвра, потому что они заказали вооружение, превышающее их финансовые возможности.

Обязательства по закупкам вооружений и имеющиеся финансовые ресурсы всё больше расходятся уже на протяжении ряда лет. В 2018 году вооружённые силы приняли «генеральный план» на последующие годы — зная, что в 2022 году должна быть реализована очень крупная программа вооружений на сумму более 8 млрд франков для новых истребителей и средств противовоздушной обороны. Для этого планировалось сделать паузу в закупках, но Швейцария подала заявки на значительно более дорогие программы вооружений в 2020 и 2021 годах, чем собиралась изначально, — и получила их.

Теперь швейцарская армия столкнулась с финансовой катастрофой. Сейчас она ведёт переговоры с поставщиками, чтобы отсрочить поставку или оплату. Но в какой-то момент срок оплаты наступит — и сумма будет становиться всё больше и больше. Либо запланированный на ближайшие несколько лет рост расходов на армию будет использован для оплаты непогашенных счетов, а новые проекты вооружений будут отменены. Либо армия получит ещё больше денег — но их придётся сэкономить в других областях, таких как сельское хозяйство, общественный транспорт, образование, научные исследования и помощь в развитии.