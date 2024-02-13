Les Echos: ни Трамп, ни Байден не принесут США чудодейственного исцеления

Грядущие президентские выборы в США, судя по всему, будут повтором дуэли между Трампом и Байденом и разрыв между ними будет минимальным, полагает автор статьи в Les Echos. Однако, по его словам, ни Трамп, ни Байден не смогут решить фундаментальные проблемы Америки.

Выборы 2024 года показывают процесс упадка конкуренции в Соединённых Штатах, пишет Les Echos. Если не произойдёт ничего критичного в последнюю минуту, то впервые с 1950-х годов это, вероятно, будет дуэль между одними и теми же кандидатами дважды подряд.

Но вопрос в том, станет ли 2024 год повторением 2020-го или вариацией 2016-го. Как и в 2020 году, президентские выборы будут прежде всего референдумом за или против Трампа. И как и в 2020 году, судя по всему, разрыв между кандидатами будет минимальным.

Возможно, с течением времени Джо Байден и вовсе стал столь же уязвимым и неизбираемым, как Хиллари Клинтон в 2016 году, полагает автор статьи. Возраст и внешность Байдена являются для него большой помехой и почти заставляют забыть тот факт, что Трамп его ненамного моложе.

И хотя до выборов ещё девять месяцев и автор не рискует делать прогнозы, кто победит, по его словам, нельзя преуменьшать последствия, которые может нести для мира и для Америки возможное переизбрание Дональда Трампа. «Его победа приведёт Соединённые Штаты к самому серьёзному институциональному кризису с момента их создания в 1776 году», — пишет автор статьи, отмечая, что на карту поставлено будущее демократии.

Если в 2016 году Дональд Трамп был непредсказуемым, но никакую идеологию не отстаивал, то теперь это «человек, движимый духом мести, который, подобно мафиозному боссу, намерен наказать своих врагов и наградить своих друзей. Человек, чьи самые крайние высказывания следует воспринимать всерьёз. Человек, который выдвигает свои личные интересы в ущерб интересам Соединённых Штатов».

По словам автора статьи, Трамп готов ослабить Байдена любой ценой, и для этого он может помочь России одержать верх над Украиной, блокируя выделение ей помощи. В американских экономических кругах считают, что победа Трампа принесёт пользу бизнесу, но автор статьи утверждает, что это не так. «Трамп сам по себе является фактором риска, гарантией неопределённости, если не хаоса». Такая ситуация не может принести пользу никому, кроме Владимира Путина, отмечает автор статьи.

Но при этом и победа Байдена не принесёт Америке и миру благоденствия и процветания. «Потому что Америка — учитывая глубину её разногласий — с Байденом избежала бы худшего. Но его победа не станет чудодейственным исцелением», — пишет автор статьи. Дело в том, что политическая программа Трампа — это не столько его личная позиция, сколько выражение гнева по отношению к элитам и остальному миру.

Байден хочет «спасти мир», как пишет автор статьи; сторонники Трампа хотят «спасти Америку от мира». Больше того, есть высокая вероятность, что палата представителей американского парламента останется в руках республиканцев, так что крайняя поляризация США сохранится.

Даже если победит Джо Байден, вряд ли ему удастся решить глубокие проблемы американского общества, пишет автор статьи. «Маловероятно, что во время второго срока у Байдена будет энергия или средства, необходимые для фундаментального «ремонта» Америки».

Поэтому он рекомендует Европе подготовиться к тому, чтобы жить рядом с Америкой, совершенно не похожей на ту, какой она была после Второй мировой войны. Так что, по словам автора статьи в Les Echos, у Европы нет другого выбора, кроме как вести себя ответственно и по-взрослому.