Fox News: лишая себя честных выборов, США становятся «посмешищем для всего мира»

Из-за препятствий, которые чинят власти США Дональду Трампу, страдает американская демократия — и это не укрылось от внимания международного сообщества, предупредила ведущая Fox News Рейчел Кампос-Даффи. Как подчеркнула журналист, теперь над Америкой смеются по всему миру — ведь она, поучая остальных, сама не может нормально организовать президентские выборы.

РЕЙЧЕЛ КАМПОС-ДАФФИ, ведущая Fox & Friends Weekend: Да уж. Проблемой номер один для страны — и это на фоне всего остального, что происходит, всех этих внутренних потрясений в плане экономики, южной границы, национальной безопасности, на фоне того, что мы на пороге третьей мировой войны, на фоне всей нестабильности на мировой арене при нынешней администрации — всё равно остаётся обеспечение честных выборов, именно это сейчас самое важное.



И кстати говоря, замечают это не только в Америке, но и за рубежом — мировые лидеры уже начинают комментировать ситуацию. К примеру, президент Сальвадора, который только что одержал победу на выборах с рекордным результатом, потому что решил активнее заботиться о правах жертв и законопослушных граждан, а не преступников. И он в своей речи по поводу избрания, получив где-то процентов девяносто голосов, раскритиковал Америку, заявив, что все эти люди, которые упрекают его за то, что он не соблюдает ими же установленные стандарты в плане прав человека, требующие защищать преступников, сами же не поддерживают демократию в собственной стране, проводят выборы так, что в них возникают сомнения, и шьют дела кандидатам от оппозиции.





Так что мы, не наводя порядок с выборами, становимся посмешищем в глазах всего мира.





Дата выхода в эфир 10 февраля 2024 года.