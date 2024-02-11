Fox News: лишая себя честных выборов, США становятся «посмешищем для всего мира»
РЕЙЧЕЛ КАМПОС-ДАФФИ, ведущая Fox & Friends Weekend: Да уж. Проблемой номер один для страны — и это на фоне всего остального, что происходит, всех этих внутренних потрясений в плане экономики, южной границы, национальной безопасности, на фоне того, что мы на пороге третьей мировой войны, на фоне всей нестабильности на мировой арене при нынешней администрации — всё равно остаётся обеспечение честных выборов, именно это сейчас самое важное.
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