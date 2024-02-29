Bloomberg: из-за снарядного голода авторитет европейской стратегии сдерживания под угрозой

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Proletären: Швецию затащили в НАТО, чтобы заставить служить интересам Вашингтона Proletären
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Глава МВД Франции: Россия — наш «главный враг» в информационной войне Ouest-France
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WION: вплоть до пожизненного — Канада будет жёстко наказывать хейтеров в сети WION
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Российская команда Liga Pro Team выиграла турнира по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего
Завершились соревнования по СБЕРБАНК фиджитал-баскетболу на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
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Песков: британцы оказывают Украине поддержку людьми и разведданными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания напрямую вовлечена в конфликт на Украине.
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Участница гонок дронов из Сербии сообщила, как помогала соперникам во время тренировок
Участница команды Drone Village из Сербии Наталья Астахова призналась, что помогала соперникам из других стран разобраться в особенностях соревнований по гонкам дронов на Играх Будущего в Казани.
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Слуцкий: столкновение России и НАТО может закончиться ядерной войной
Возможное столкновения НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем — ядерной войной и апокалипсисом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий.
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Угрозу ракетной опасности объявили в Курске
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об угрозе ракетной опасности в регионе.
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Нетаньяху: победа над ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над палестинским движением ХАМАС требует ликвидации всех его батальонов, в том числе тех, что действуют в Рафахе.
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Матыцин: поручения Путина являются главным приоритетом деятельности Минспорта
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что поручения президента России Владимира Путина являются главным приоритетом деятельности возглавляемого им ведомства.
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В Перми проводят проверку по факту конфликта двух водителей со стрельбой
В Перми проверяют сообщения об инциденте, в ходе которого таксист прострелил руку другому водителю.
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Британия опровергла заявление Шольца об участии Лондона в использовании ракет ВСУ
Британия опровергла заявление канцлера ФРГ Шольца о том, что Лондон принимает непосредственное участие в использовании на Украине поставляемых ракет.
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Колосков: без Промеса «Спартаку» будет гораздо труднее бороться за чемпионство
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что без задержанного в ОАЭ Квинси Промеса московскому «Спартаку» будет непросто вернуться в гонку за победу в чемпионате России.
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В Союзе турагентств рассказали об особенностях путешествий с детьми за рубеж
Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.
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Премьер Польши заявил о планах ввести эмбарго на сельхозпродукцию из России
Власти Польши начинают работу над эмбарго на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии, заявил польский премьер Дональд Туск.
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Законодатели предложили засчитывать заочное голосование членов СНТ как очное
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому заочное голосование членов СНТ могут приравнять к очному.
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Губернатор Кондратьев: новые нацпроекты позволят повысить качество жизни кубанцев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал планы по внедрению новых нацпроектов. По его словам, они позволят повысить качество жизни кубанцев.
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В «Спартаке» заявили, что на стадионе в Тушине было повреждено молодое газонное покрытие
В московском футбольном клубе «Спартак» объяснили причину несоответствия поля стадиона в Тушине регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Специалист Голев рассказал о положительном эффекте от продления семейной ипотеки
Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев рассказал о положительном эффекте от продления семейной ипотеки.
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СБ ООН соберётся на закрытое заседание после атаки на жителей Газы
Совбез ООН соберётся на закрытое заседание по Ближнему Востоку после атаки на жителей Газы во время раздачи гумпомощи.
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Шольц исключил отправку военных ФРГ и войск НАТО на Украину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на Украине не будет ни немецких военных, ни войск НАТО.
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Большинство россиян назвали високосный год самым обычным
Согласно новому исследованию, для большинства россиян (65%) високосный год является самым обычным и мало чем отличается от остальных.
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Мурашко: новую систему оплаты труда медиков начнут внедрять в 2025 году
Новую систему оплаты труда медицинских работников начнут внедрять в пилотном режиме в 2025 году. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
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«Матч ТВ»: «Спартак» сыграет матч 20-го тура РПЛ с «Факелом» в «Лужниках»
Руководство московского «Спартака» приняло решение провести домашний матч 20-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом» в «Лужниках».
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Медведев признался, что находится не в лучшей форме на турнире ATP в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
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Власти Кубани рассказали о поддержке импортозамещающих предприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке импортозамещающих предприятий в регионе.
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В Xiaomi сообщили, что устраняют сбой ПО в смартфонах
Компания Xiaomi работает над устранением сбоя, делающего смартфоны неработоспособными.
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В ЯНАО обсудили работу в сфере защиты окружающей среды в регионе
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова обсудили работу региона в сфере защиты окружающей среды и природопользования.
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Захарова назвала безумием заявление шефа Пентагона о войне России с НАТО
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала безумием заявление шефа Пентагона Ллойда Остина о войне России и НАТО.
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Первый этап обновления производств на Курганмашзаводе закончат до конца года
Первый этап обновления производств на Курганмашзаводе в рамках программы по переоснащению оборудования планируют завершить до конца года, заявил заместитель руководителя по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.
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Деревянкина забрала скорая после матча по фиджитал-баскетболу на Играх Будущего
Игрок URAL BASKET Роман Деревянкин получил травму в матче за третье место на Играх Будущего по фиджитал-баскетболу со Сбером.
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Прокуратура Нидерландов не смогла подтвердить задержание Промеса в ОАЭ
В прокуратуре Нидерландов сообщили, что не располагают официальной информацией о задержании нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.
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Пленный ВСУ обвинил Зеленского в занижении потерь
Владимир Зеленский пытается скрыть огромные потери ВСУ в зоне специальной военной операции и занижает цифры, заявил пленный украинский военнослужащий.
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В Москве построят 14 объектов спортивной инфраструктуры
В Москве в 2024 году начнут строить 14 новых объектов спортивной инфраструктуры.
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Матч «Спартак» — «Факел» не состоится на стадионе в Тушине из-за плохого состояния газона
Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» не состоится на стадионе «Лукойл Арена».
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В Пентагоне заявили, что поражение Украины грозит войной России с НАТО
Поражение Украины в конфликте грозит военным столкновением России с НАТО, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
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Баскетболист Дебда — о третьем месте на Играх Будущего: в спорте иногда за победу мы отдаём здоровье
Игрок URAL BASKET Семён Дебда поделился эмоциями от победы в матче за третье место на Играх Будущего по фиджитал-баскетболу со Сбером.
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Курченко признался, что испытывает удовлетворение после окончания турнира по фиджитал-баскетболу
Игрок URAL BASKET Андрей Курченко поделился эмоциями от победы в матче за третье место на Играх Будущего по фиджитал-баскетболу со Сбером.
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В Тюмени рассказали о работе по сносу аварийных домов
В Тюмени планируют снести 96 аварийных домов за год, заявили в пресс-службе городской администрации.
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Суд Амстердама получил апелляцию Промеса по делу о контрабанде наркотиков
Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра подтвердила, что нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес обжаловал приговор.
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Telegraph: Шольц выдал разведданные о британских подразделениях на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл разведданные о подразделениях Великобритании на Украине. Об этом пишет издание The Telegraph.
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Хэмилтон выиграл вторую тренировку на первом этапе «Формулы-1» в Бахрейне
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу во второй свободной практике Гран-при Бахрейна «Формулы-1».
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Игнатьев считает, что «Краснодар» окажется под сильным давлением после возобновления РПЛ
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об участии «Краснодара» в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) после возобновления регулярного чемпионата.
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В Петербурге ликвидировали пожар на ледоколе «Ермак»
Пожар на неэксплуатируемом ледоколе «Ермак» в порту Санкт-Петербурга полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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«Трактор» победил «Салават» в первом матче Кубка Гагарина — 2024
Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче первого раунда Кубка Гагарина.
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Остин: отсутствие помощи грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и ПВО
Отсутствие военной поддержки со стороны Вашингтона грозит Киеву нехваткой боеприпасов для артиллерии и средств ПВО, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин.
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Пентагон: США хотели бы возвращения России к переговорам о стратстабильности
В Пентагоне хотели бы возвращения России к переговорам о стратегической стабильности, заявил глава Стратегического командования ВС США генерал ВВС Энтони Коттон.
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Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ).
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Главреда «Новой газеты» оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейки о ВС России
Петровский районный суд города Москвы оштрафовал главреда лишённой лицензии «Новой газеты» Сергея Соколова по делу о дискредитации Вооружённых сил России.
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Нутрициолог Коробейникова посоветовала добавить зелень в весенний рацион
Нутрициолог Жанна Коробейникова выразила мнение, что весной можно отказаться от тяжёлых продуктов и заменить их на лёгкие салаты.
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Абаскаль: было бы странно все сборы готовиться к игре с «Зенитом», которая идёт 90 минут
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подготовку команды к матчу 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
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В Херсонской области завершился первый этап досрочных выборов президента
Первый этап досрочного голосования на выборах президента России успешно завершился в Херсонской области.