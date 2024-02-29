Bloomberg: из-за снарядного голода авторитет европейской стратегии сдерживания под угрозой

Нехватка артиллерийских боеприпасов у Украины не только может повлечь за собой серьёзные последствия для ВСУ на поле боя, но и грозит авторитету стратегии сдерживания Европы, предупреждает Bloomberg. В связи с этим новостное агентство призывает страны ЕС расширить свою поддержку в адрес Киева.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон застал многих врасплох, предложив отправить западные войска на Украину. Вероятность того, что эта инициатива французского лидера воплотится в жизнь, мала, но, как пишет Bloomberg, в речи Макрона была более важная мысль — безопасность и стабильность Европы зависят от исхода конфликта на Украине.

Как показывает взятие российскими силами под контроль Авдеевки, нехватка боеприпасов у ВСУ может повлечь за собой серьёзные последствия на поле боя. Более того, предупреждает новостное агентство, дефицит снарядов ВСУ также может нести угрозу авторитету стратегии сдерживания Европы.

В прошлом году ЕС пообещал Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года. К началу этого года он не поставил и половины обещанного. В Брюсселе объясняют, что с начала украинского конфликта увеличили мощности по производству боеприпасов на 40%, что позволит выполнить цель к концу этого года.

Даже по мере наращивания Европой производства, Bloomberg призывает страны ЕС более разумно подходить к совместным закупкам вооружения, которые продвигаются слишком медленно. Кроме того, важно помочь Украине в восстановлении её собственной оборонно-промышленной базы. Ни одна из этих мер не является быстрым решением проблемы. Однако без этого укрепление сдерживающих возможностей НАТО во времена возрастающей неопределённости невозможно, пишет новостное агентство.