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Bloomberg: из-за снарядного голода авторитет европейской стратегии сдерживания под угрозой

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Нехватка артиллерийских боеприпасов у Украины не только может повлечь за собой серьёзные последствия для ВСУ на поле боя, но и грозит авторитету стратегии сдерживания Европы, предупреждает Bloomberg. В связи с этим новостное агентство призывает страны ЕС расширить свою поддержку в адрес Киева.
Bloomberg: из-за снарядного голода авторитет европейской стратегии сдерживания под угрозой
АР
На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон застал многих врасплох, предложив отправить западные войска на Украину. Вероятность того, что эта инициатива французского лидера воплотится в жизнь, мала, но, как пишет Bloomberg, в речи Макрона была более важная мысль — безопасность и стабильность Европы зависят от исхода конфликта на Украине.
 
Как показывает взятие российскими силами под контроль Авдеевки, нехватка боеприпасов у ВСУ может повлечь за собой серьёзные последствия на поле боя. Более того, предупреждает новостное агентство, дефицит снарядов ВСУ также может нести угрозу авторитету стратегии сдерживания Европы.
 
В прошлом году ЕС пообещал Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года. К началу этого года он не поставил и половины обещанного. В Брюсселе объясняют, что с начала украинского конфликта увеличили мощности по производству боеприпасов на 40%, что позволит выполнить цель к концу этого года.
 
Даже по мере наращивания Европой производства, Bloomberg призывает страны ЕС более разумно подходить к совместным закупкам вооружения, которые продвигаются слишком медленно. Кроме того, важно помочь Украине в восстановлении её собственной оборонно-промышленной базы. Ни одна из этих мер не является быстрым решением проблемы. Однако без этого укрепление сдерживающих возможностей НАТО во времена возрастающей неопределённости невозможно, пишет новостное агентство.
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