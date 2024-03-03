Daily Wire: Ромни признал, что Украина страдает только ради имиджа США

Дополнительные 60 миллиардов долларов не изменят положение ВСУ на поле боя, зато США покажут всему миру, что поддерживают своих союзников, заявил сенатор Митт Ромни в интервью CNN. По мнению ведущего Daily Wire Майкла Ноулза, эта позиция аморальна: вашингтонские ястребы готовы обречь на смерть тысячи украинцев и россиян, продлевая конфликт, чтобы покрасоваться.

Митт Ромни только что сделал поразительное признание в интервью CNN. Разумеется, он на CNN! И его спрашивали про финансирование Украины, которое он горячо поддерживает, в то время как большинство консерваторов… большинство американцев — и особенно консерваторов — против. Ведущая CNN, которая брала интервью, отдадим ей должное, озвучила главный вопрос касательно военного финансирования Украины: как эти деньги вообще могут изменить исход конфликта? Забудьте на секундочку все остальные ваши соображения по поводу внешней политики. Предположим, что мы будем давать им эти деньги, исходя из того, эффективно ли это. Как вы можете сказать, что это будет эффективно, если все сходятся во мнении, что объём денег и вооружений, которые мы им даём… промолчим о том, сколько из этого отходит олигархам в виде коррупционных доходов… как, по-вашему, это изменит исход конфликта? И Митт Ромни отвечает: «Да нет, не изменит!»



ВЕДУЩАЯ CNN: Итак, вы не согласны с вашим коллегой, сенатором Джей Ди Вэнсом, который высказывает довод о том, что ещё 60 миллиардов долларов не изменят положение Украины на поле боя существенным образом?



МИТТ РОМНИ, сенатор США: Да, это интересное замечание. Так уж вышло, что оно настолько же точно, насколько неважно. Может быть, это (финансирование. — ИноТВ) и не изменит их положение на поле боя. Зато покажет всему миру, что мы чтим наши обязательства, и поддерживаем наших друзей, и будем по всему миру помогать борцам за свободу, которые являются нашими друзьями и союзниками.



Когда я услышал эти слова Ромни, я сначала подумал, не оговорился ли он. Может быть, он хотел сказать: «Это настолько же точно, насколько важно», — имея в виду, что это (довод Вэнса. — ИноТВ) не является точным? «Нет! Нет!» Но он говорит, что это точно, что Джей Ди прав: деньги, которые мы им вот-вот пошлём, не изменят исход на поле боя. Но это неважно! Эффективность наших денег в плане реальной помощи украинцам вообще неважна. Важно только, чтобы всё выглядело так, будто мы помогаем украинцам.



Но, конечно же, он подорвал даже этот аргумент. Потому что признал, что мы на самом деле не помогаем украинцам. Потому что это не изменит исход на поле боя. Всё это просто театр кабуки, просто шоу. И способ отмывания денег. И способ обогащения украинских олигархов. И, наверное, способ заставить нашу военную промышленность нарастить производство вооружений. Хотя, откровенно говоря, кое-что из этих вооружений пригодилось бы нам самим. Не то чтобы такие увеличенные объёмы производства можно было поддерживать вечно.



Итак, какова цель? Мы будем продолжать давать им деньги, чтобы доказать, что мы поддерживаем наших союзников. Даже притом, что мы признаём, что на самом деле вовсе не поможем нашему якобы союзнику, Украине. И мы будем делать это, чтобы продлить вооружённый конфликт, чтобы ещё много украинцев и ещё много россиян могли погибнуть, ничего не добившись. Это очень, очень злое видение внешней политики. Поверить не могу! Но он разъяснил свои слова. Он не просто заявил: «Это настолько же точно, насколько неважно». Он сказал: «Этот довод может быть правдив. Да, конечно, это правда». Он сказал: «Я знаю, что говорю. Это правда, ничего не изменится. Но мы можем хотя бы делать вид. И мы произведём больше оружия. И много украинцев и россиян погибнет, и ничего не изменится. Но, знаете, мы будем довольны тем, как мы притворяемся, будто делаем то, чего, как я только что признал, мы делать не будем. Америка!!!»



И это мы плохие? Погодите-ка! Нас, выражавших скептицизм по поводу украинского конфликта, нашего участия в нём, прокси-войны с Россией и, если уж на то пошло, вступления Украины в НАТО, нас считают плохими. Мы апологеты Путина, мы впустим злодеев и всё им позволим… Этот парень (Ромни. — ИноТВ), «хороший парень», только что признал, что без всякой необходимости убьёт… или позволит убить, профинансирует убийство многих тысяч, может быть, десятков тысяч украинцев и россиян, без какой-либо причины, кроме притворства. И это мы плохие? Не знаю, не знаю… Я начинаю склоняться к мысли, что эти сторонники вооружённого конфликта на Украине немного дезориентированы или что похуже.



Дата выхода в эфир 01 марта 2024 года.