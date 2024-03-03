WSJ: перехваченный разговор немецких офицеров грозит обострить отношения между Германией и странами НАТО

13:43 Биатлонист Идинов пришёл на финиш гонки преследования в Уфе на одной лыже Биатлонист Евгений Идинов пришёл на финиш гонки преследования в рамках финального этапа Кубка России в Уфе с одной лыжей.

13:43 Газета DMN не исключила выхода Техаса из состава США Техас может выйти из состава Соединённых Штатов после «супервторника», когда во многих штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны. Такие опасения высказала местная газета The Dallas Morning News (DMN).

13:39 Умар Нурмагомедов: говорю серьёзно, что могу финишировать Петра Яна Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о возможном поединке с Петром Яном.

13:33 Режим КТО отменили в ингушском Карабулаке Режим контртеррористической операции (КТО) отменён в ингушском городе Карабулак после завершения спецоперации по ликвидации боевиков. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

13:29 MD: Винисиус может быть дисквалифицирован на четыре матча за критику судейства Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может быть отстранён от игр за критику судей в матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией».

13:23 Латыпов выиграл общий зачёт Кубка России по биатлону Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем общего зачёта Кубка России.

13:17 ХАМАС: достичь перемирия в Газе можно в течение нескольких суток Соглашение о перемирии в зоне палестино-израильского конфликта может быть достигнуто за один или два дня, если Израиль примет требования, выдвинутые палестинским движением ХАМАС.

13:17 Быстров не верит в вину Промеса в деле о наркотиках Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на приговор нападающего красно-белых Квинси Промеса по делу о наркотиках.

13:15 В Турции бизнесмены подадут в суд на чиновников из США Турецкие бизнесмены намерены обратиться в суд с исками к чиновникам из США, которые угрожали им рестрикциями за торговлю с Россией. Об этом со ссылкой на предпринимателей сообщила газета Aydınlık.

13:12 Плющев: у Кузнецова были личные проблемы, где-то это сказалось на ситуации в команде Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении «Вашингтон Кэпиталз» выставить на драфт отказов нападающего Евгения Кузнецова.

12:51 Жуков: российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в Олимпиаде Первый вице-спикер Госдумы и почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.

12:50 Bild: в Берлине проводят операцию по делу о террористах «Фракции Красной армии» Операцию в рамках дела о террористах «Фракции Красной армии» проводит немецкий спецназ в районе Фридрихсхайн в восточной части Берлина. Об этом сообщает Bild.

12:47 MWM: Запад рассуждает о возможной отправке военных на Украину из-за провалов ВСУ Западные политики рассуждают о возможности отправки своих военных на Украину из-за продвижения ВС России и провалов украинской армии. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

12:37 Сидоров победил в гонке преследования на пятом этапе Кубка России по биатлону Евгений Сидоров одержал победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка России в Уфе.

12:35 СК России расследует гибель семейной пары в Горловке в результате атаки ВСУ Гибель семейной пары в Горловке Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины будет расследована следователями СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

12:32 Газиев — о поражении от Розенстрайка: если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас Российский боец Шамиль Газиев, выступающий под флагом Бахрейна, высказался о поражении от суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 238.

12:23 Поздняков сомневается, что спортсмены из России ради участия в Олимпиаде пойдут на нарушение закона Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о дискриминационных условиях допуска Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду в Париже.

12:20 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Сирены ракетной опасности активировали в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в личном Telegram-канале сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.

12:19 НАК: шестеро ликвидированных в Ингушетии боевиков были приверженцами ИГ В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России заявили, что шестеро ликвидированных в Ингушетии боевиков были приверженцами террористической организации ИГ*.

12:15 Дементьев назвал великим достижением 390 побед Бобровского за карьеру в НХЛ Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российском голкипере «Флорида Пантерз» Сергее Бобровском, который одержал 390-ю победу за карьеру в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обошёл по этому показателю легендарного Доминика Гашека (389).

12:10 Дементьева сильно удивило помещение Кузнецова на драфт отказов НХЛ Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на включение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

12:09 Посол Эфиопии в России не увидел проблем в использовании нацвалют в торговле Россия и Эфиопия могли бы начать использовать национальные валюты во взаимной торговле. Об этом сообщил посол восточноафриканской республики в Москве Чам Угала Урят.

11:53 Мележиков считает, что Промесу нужно остепениться и стать скромнее Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию вокруг нападающего красно-белых Квинси Промеса.

11:52 Делегации ХАМАС, Катара и США прибыли в Каир для обсуждения перемирия в Газе Каир, столица Египта, стал местом, где 3 марта собрались делегации палестинского движения ХАМАС, а также Катара и США. Они примут участие в переговорах по перемирию в Газе.

11:42 Кабмин выделил дополнительно более 30 млн рублей на выплаты матерям-героиням Дополнительное финансирование в размере более 30 млн рублей выделило правительство России на выплаты матерям-героиням. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

11:38 Медведев: «Зенит» не заслужил победы, «Спартак» заслужил ничью Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ничьей со «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

11:36 ТАСС: спецоперация в Ингушетии завершилась, режим КТО сохраняется Специальная операция, которая проводилась в городе Карабулаке в Ингушетии, завершилась. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.

11:30 Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве на следующей неделе Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

11:27 Сысуев считает, что ответственность за пропущенный гол в матче с ЦСКА лежит на защитниках Голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев высказался о ничьей с ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

11:22 РИА Новости: шесть боевиков ликвидированы в ингушском Карабулаке Шесть боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии. Об этом сообщил источник в силовых структурах региона.

11:14 Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Йохауг возобновила карьеру Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг сообщила, что возобновляет карьеру.

11:10 WSJ: дешёвый китайский импорт снова наводнил страны мира Страны мира вновь столкнулись с наплывом дешёвых китайских импортных товаров, так как КНР увеличивает их выпуск, превышая внутренний спрос. Об этом со ссылкой на экономистов сообщает The Wall Street Journal.

11:02 Месси — об игре Суареса в матче с «Орландо Сити»: все знают, на что он способен Нападающий «Интер Майми» Лионель Месси высказался об игре форварда Луиса Суареса в матче МЛС с «Орландо Сити».

10:57 Маск согласился с мнением, что НАТО нужно было расформировать в 1991 году Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена из США Дэвида Сакса о том, что НАТО нужно было расформировать после распада СССР в 1991 году.

10:50 Канчельскис: ничья с «Зенитом» — очень хорошее начало для «Спартака» Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ничьей между «Спартаком» и «Зенитом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

10:43 Ребёнок погиб при пожаре в Нижегородской области Пожар произошёл в пустующем жилом доме в Городце Нижегородской области. В результате инцидента погиб ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

10:36 Скира: Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта до 2029 года Полузащитник «Наполи» Хвичи Кварацхелия может продлить контракт с клубом.

10:30 ТАСС: режим КТО продолжает действовать в городе в Ингушетии Режим контртеррористической операции, введённый на территории города Карабулака в центральной части Ингушетии, сохраняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

10:25 Бобровский рассказал, почему «Флорида» показывает отличные результаты в НХЛ Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о результатах команды в текущем сезоне лиги.

10:22 InfoBRICS: ВС России уничтожили сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине Российская армия уничтожила сотни новейших образцов оружия НАТО на Украине и развенчала миф о превосходстве вооружения альянса. С таким мнением выступил военный эксперт Драго Босник.

10:12 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Система предупреждения населения о воздушной угрозе сработала в двух областях Украины. Об этом следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

10:04 «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» «Реал» выступил с заявлением о скандальном матче 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

10:00 Шевченко — об успехах в биатлоне: видимо, дело в таланте Российская биатлонистка Наталия Шевченко прокомментировала свою победу в гонке преследования на Кубке России в Уфе.

09:53 WP: отступление ВСУ из Авдеевки было хаотичным и неорганизованным Отступление украинской армии из Авдеевки в ДНР было хаотичным и неорганизованным. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бойцов ВСУ.

09:45 Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала имена трёх звёзд по итогам игрового дня.

09:45 WSJ: Иран обсуждал с Суданом создание военно-морской базы Иран обсуждал с Суданом создание своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря, однако переговоры ни к чему не привели.

09:33 Наталия Шевченко выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка России по биатлону Наталия Шевченко одержала победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка России в Уфе.

09:31 Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля Жителей Израиля проинформировали об угрозе ракетного обстрела.

09:27 В «Вашингтоне» объяснили решение выставить Кузнецова на драфт отказов Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб принял решение выставить на драфт отказов форварда Евгения Кузнецова.