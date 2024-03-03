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WSJ: перехваченный разговор немецких офицеров грозит обострить отношения между Германией и странами НАТО

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Утечка разговора немецких офицеров принесла «пропагандистскую победу» России, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, как отмечает издание, она также может привести к обострению напряжённости между Берлином и его союзниками по Североатлантическому альянсу.
WSJ: перехваченный разговор немецких офицеров грозит обострить отношения между Германией и странами НАТО
AP

Перехваченный разговор немецких офицеров, опубликованный главным редактором RT Маргаритой Симоньян, может привести к обострению отношений между Германией и её союзниками по НАТО, пишет The Wall Street Journal.

«Эта утечка принесла Кремлю пропагандистскую победу, вызвала фурор в Германии и может обострить её отношения с союзниками по Организации Североатлантического договора», — говорится в статье.

В этом разговоре речь, среди прочего, идёт об использовании немецких ракет Taurus для уничтожения Крымского моста.

Кроме того, высокопоставленные немецкие офицеры также говорят о военных Великобритании, Франции и США, которые находятся на Украине, чтобы помогать ей в эксплуатации современных западных систем вооружения. При этом официально все эти страны отрицают подобное участие в украинском конфликте.

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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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