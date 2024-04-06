Немецкий политик: Писториус упустил шанс сделать бундесвер боеспособным

Министр обороны Борис Писториус потерпел провал с выполнением собственных требований по бундесверу, считает политик ХДС Йоханн Вадефуль. В интервью ZDF он пояснил, что планы по реструктуризации армии имелись уже давно, но не все они в итоге были реализованы. Вадефуль назвал это «большой ошибкой»: можно было сделать гораздо больше. Пока же бундесвер по-прежнему не готов к боевым действиям.

Министр обороны Борис Писториус хочет лучше подготовить бундесвер к обороне Германии и её союзников, а также планирует создать единое командование и подготовиться к восстановлению обязательной военной службы, сообщает ZDF. Писториус объявил, что вооружённые силы также будут реорганизованы: помимо нынешних трёх родов войск, будут сформированы силы кибернетического и информационного пространства для ведения радиоэлектронной борьбы и киберопераций, разведки и защиты электронной инфраструктуры.

Эксперт ХДС по вопросам оборонной политики Йоханн Вадефуль в эфире ZDF приветствовал планируемую реформу бундесвера, назвав её первым шагом в правильном направлении, — однако «это лишь маленький шаг», подчеркнул он. По его мнению, министр обороны не использовал все свои возможности. Писториус «в конечном итоге потерпел неудачу в достижении собственных требований».

«Он хотел создать бундесвер, полностью готовый к войне. Нынешний бундесвер ещё не готов. Это упущенная возможность», — заявил Вадефуль. В связи с «российской угрозой» он считает необходимым создание нового четвёртого рода войск для работы в киберпространстве, защиты сетей бундесвера от хакерских атак и борьбы с кампаниями по дезинформации. Именно поэтому надо действовать гораздо более активно, чем Писториус, уверен немецкий политик.

Планы по реструктуризации армии, которые были разработаны ещё при его предшественнице Крамп-Карренбауэр, не были полностью реализованы Писториусом. «Я считаю, что это серьёзная ошибка, можно было сделать больше», — добавил Вадефуль.

Он также высказался в поддержку всеобщей обязательной службы в различных организациях. По его словам, это могло бы компенсировать нехватку кадров в бундесвере. Кроме того, политик призвал Писториуса быстро разработать предложения по увеличению численности личного состава бундесвера. «Если мы хотим быть сдерживающим фактором, то нам также нужен хорошо укомплектованный бундесвер. А нынешний бундесвер, к сожалению, таковым не является», — отмечает эксперт ХДС по обороне.