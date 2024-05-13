Berliner Zeitung: немецкие политики готовят население к вооруженному конфликту с Россией, но немцы пока не верят в это
Политики в Германии постоянно подчёркивают, что Украина в конфликте с Россией сражается не только за себя, но и за Европу. Например, Борис Писториус в мае этого года заявил, что Россия производит больше снарядов, чем ей нужно для специальной военной операции, что вызывает у него подозрения насчёт планов России. Новый опрос, однако, свидетельствует о том, что далеко не все немцы разделяют видение своего правительства, отмечает Berliner Zeitung.
Так, только 36% опрошенных «согласны» или «скорее согласны» с тем, что «российские военные нападут на государство, входящее в альянс, к 2030 году». Напротив, 48% считают это «невероятным» или «скорее невероятным». 15% опрошенных не смогли дать на вопрос вероятности столкновения НАТО и России до 2030 года конкретного ответа.
Издание отмечает, что оценка вероятности столкновения России и НАТО у опрошенных зависит от политических предпочтений. Сторонники «Альтернативы для Германии» считают такой сценарий менее вероятным, чем приверженцы других партий. Только 23% немцев считают, что Россия может атаковать Германию в этом десятилетии. 61% считают такой сценарий нереалистичным.
Опрос также показал, что немцы крайне недовольны состоянием бундесвера. 2% опрошенных заявили, что состояния немецкой армии «очень хорошее». 12% считают, что оно «скорее хорошее». 39% назвали его «плохим», и столько же «скорее плохим». Люди в возрасте склонны оценивать состояние армии более негативно, в то время как молодёжь смотрит на ситуацию с большим позитивом.
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