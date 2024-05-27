DW: отсутствие демократии и нелегитимный лидер — Киев подрывают основу для поддержки на Западе

Западные союзники Украины всё чаще приходят к выводу, что она не имеет ничего общего с демократией, а Зеленский — больше не легитимный президент. Как рассказал в интервью Dialogue Works экс-помощник министра обороны США Чез Фриман, давление на Киев усиливается со всех сторон, начиная с российского наступления и заканчивая призывами к проведению выборов.

Мы знаем, что срок полномочий Зеленского закончился, но он продолжает оставаться у власти в рамках военного положения на Украине. Видите ли вы какие-либо признаки изменения в сознании администрации Байдена? Пойдут ли они на какие-то изменения на Украине? Возможно, придут к политическому урегулированию?

ЧЕЗ ФРИМАН, экс-помощник министра обороны США, посол в отставке: Это очень сложный вопрос. Я, на самом деле, не знаю на него ответ.

Совершенно очевидно, что сегодня всё больше людей в США осознают, что Украина не является демократическим государством. Там нет действующих оппозиционных партий, СМИ подчинены государственной монополии, а свобода слова ограничена. Информация очень тщательно формируется для достижения политического эффекта. В общем, это государство, которое опирается на множество приёмов, которые были бы понятны знаменитому российскому политику Потёмкину. Так что идеологическая основа для поддержки Украины на Западе подрывается.

Я бы также отметил, что будущее тут будет определяться украинцами, а не людьми за пределами Украины. На Украину давит множество факторов. Сказывается давление российских наступательных операций на северо-востоке, например, в Харьковской области. Сказывается давление российских наступлений и на юге. И то, что происходит на поле боя, не внушает украинцам оптимизма.

Кроме того, британцы и некоторые американцы призывают Украину запускать ракеты вглубь России и атаковать цели в глубине страны. Но это не имеет никакого отношения к тому, что происходит на поле боя на Украине. Это никак не останавливает продвижение России, а лишь побуждает русских стрелять в ответ, что, собственно, и происходит, — уничтожается всё больше и больше украинской инфраструктуры. Мы находимся в состоянии войны на истощение, и, как в любой войне на истощение, преимущество имеет более крупная, более многолюдная, более богатая страна. И в данном случае это Россия. В общем, на Украину оказывается огромное давление.

Понимают ли люди на Украине, что господин Зеленский у них больше нелегитимный президент? Примут ли они меры, чтобы сменить правительство? Я не знаю. Но я полагаю, что давление на них в этом направлении усиливается. При этом до нас доходит информация, что бывший главком ВСУ генерал Залужный готов предложить себя в качестве лидера Украины. Предположительно, есть и другие люди с такими же амбициями, желающие попытаться сделать что-то для спасения своей родины.

Ясно одно: время — по крайней мере, в данный момент — уж точно не на стороне Украины и господина Зеленского. Я не знаю, что произойдёт в дальнейшем, но вижу много причин полагать, что Зеленский, так или иначе, не сможет вечно оставаться главой Украины.

Дата выхода в эфир 26 мая 2024 года.