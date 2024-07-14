На фоне значительных успехов российских сил на поле боя лидеры НАТО пообещали Украине очередную военную поддержку, в том числе ЗРК Patriot и истребители F-16, сообщает El Periódico. Впрочем, отмечает издание, военные аналитики убеждены, что передача странами НАТО Украине истребителей F-16 не поможет Киеву «склонить чашу весов» в свою пользу.
За два года украинского конфликта на фоне успехов российских сил как на Украине, так и в Европе заметно пошатнулась вера в победу Киева. Согласно опросу Европейского центра внешних связей, в Испании только 7% уверены в победе Украины, в то время как 22% считают, что победит Россия, а пятеро из десяти испанцев считают, что конфликт закончится переговорами, в ходе которых Украине придётся уступить территорию.
Как отмечает El Periódico, на этом фоне 32 страны НАТО собрались на двухдневный саммит организации в Вашингтоне. В ходе мероприятия лидеры стран Североатлантического альянса договорились выделить Украине €40 млрд военной помощи в 2025 году, а также передать стране истребители F-16 и новые зенитно-ракетные комплексы Patriot. Однако, предупреждают эксперты, ничто из этого не поможет Киеву переломить ход конфликта.
«Поставка самолётов будет иметь важное, но не решающее значение. Они не изменят ситуацию на местах и не склонят чашу весов в пользу Украины», — заявил военный аналитик Гильермо Пулидо. Пулидо указал на ограниченное количество передаваемых Украине истребителей F-16 и на ещё меньшее число пилотов, которых «ограниченно и не оптимально» обучат их управлению.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.