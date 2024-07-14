El Periódico: передача Украине F-16 не переломит ход конфликта в её пользу

На фоне значительных успехов российских сил на поле боя лидеры НАТО пообещали Украине очередную военную поддержку, в том числе ЗРК Patriot и истребители F-16, сообщает El Periódico. Впрочем, отмечает издание, военные аналитики убеждены, что передача странами НАТО Украине истребителей F-16 не поможет Киеву «склонить чашу весов» в свою пользу.

За два года украинского конфликта на фоне успехов российских сил как на Украине, так и в Европе заметно пошатнулась вера в победу Киева. Согласно опросу Европейского центра внешних связей, в Испании только 7% уверены в победе Украины, в то время как 22% считают, что победит Россия, а пятеро из десяти испанцев считают, что конфликт закончится переговорами, в ходе которых Украине придётся уступить территорию.

Как отмечает El Periódico, на этом фоне 32 страны НАТО собрались на двухдневный саммит организации в Вашингтоне. В ходе мероприятия лидеры стран Североатлантического альянса договорились выделить Украине €40 млрд военной помощи в 2025 году, а также передать стране истребители F-16 и новые зенитно-ракетные комплексы Patriot. Однако, предупреждают эксперты, ничто из этого не поможет Киеву переломить ход конфликта.

«Поставка самолётов будет иметь важное, но не решающее значение. Они не изменят ситуацию на местах и не склонят чашу весов в пользу Украины», — заявил военный аналитик Гильермо Пулидо. Пулидо указал на ограниченное количество передаваемых Украине истребителей F-16 и на ещё меньшее число пилотов, которых «ограниченно и не оптимально» обучат их управлению.