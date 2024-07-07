«Не впадайте в оптимизм» — западный военный эксперт побывал на фронте и предрёк Украине много новых потерь

Состояние украинского фронта не внушает оптимизма британско-немецкому военному эксперту Францу-Штефану Гади. В интервью Der Spiegel он указывает, что ожидает дальнейшую утрату украинцами территорий в Донбассе. Он также не считает Харьковскую операцию успехом для Украины. В интервью он также отмечает растущий средний возраст солдат ВСУ и нехватку средств ПВО у Украины, которая стоит, по его оценке, на грани коллапса.

«Мы должны рассчитывать на дополнительную потерю территорий с украинской стороны», — заявляет после посещения фронта военный аналитик Франц-Штефан Гади из лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). В интервью немецкому Der Spiegel Гади говорит, что у украинцев «возрастают шансы потерять Часов Яр», кроме того он ожидает изменение линии фронта в пользу русских под Торецком. Катастрофического прорыва фронта удалось избежать, но «российское наступление ещё не потерпело поражения».

Военный аналитик также призывает немецкий журнал не «впадать в оптимизм» оттого, что Харьков не взят. «Харьков всё ещё оперативная победа для русских, так как он связывает украинские соединения». Гади отмечает, что операция под Харьковом мешает Киеву формировать резервные соединения. «По-прежнему главный фокус русских — местность между Покровском и Часовым Яром, поэтому это успех для Путина, что силы украинцев связаны под Харьковом».

Франц-Штефан Гади в интервью немецкому журналу указывает на всё возрастающее значение дронов в войне. Они наносят удары, доставляют снаряжение и амуницию соединениям. Также дроны в значительной степени обессмыслили бронированные транспортные средства. По словам Гади, из-за дронов ротация солдат на передовой возможна лишь в нелётную погоду. Для украинских соединений проблема пополнения частей сопровождается ещё и проблемами с мобилизацией.

«Мне лично бросился в глаза растущий возраст солдат, в некоторых соединениях средний возраст пехотинца — 45 лет», — подчёркивает Гади в интервью Der Spiegel. Гади полагает, что возрастным солдатам будет трудней проводить контратаки, «так как солдаты имеют физические проблемы». «Мораль войск всё ещё высока, но они очень устали». По оценке Гади майская волна мобилизации была успешной для Украины, но обучение займёт недели, и первые заново обученные солдаты попадут на фронт не раньше августа.

Западные военный поставки снова поступают на Украину, они значительно облегчили положение ВСУ под Харьковом, но в Донбассе у России всё ещё преимущество в снарядах. «У Покровска соотношение складывается к преимуществу русских как минимум 4 к 1, благодаря этому они имеют решающее преимущество». Кроме того, у украинского ПВО нарастают проблемы, так как ракет для систем, прежде всего советских С-300, всё меньше.

«Развалиться украинская противовоздушная оборона может дойти до стратегических проблем», — продолжает Гади в интервью Der Spiegel. Он опасается, что продолжение уничтожения «критической инфраструктуры» на Украине может привести к тому, в «лучшем сценарии, энергоснабжение будет зимой от трёх до четырёх часов в день». Это может спровоцировать новую волну украинских беженцев в Европу. Обсуждаемая поставка F-16 не станет спасение для украинской ПВО.

«Я не вижу особой важности в F-16 в связи с противоракетной обороной, так как для российских ракет класса «воздух-воздух» они очень уязвимы», — полагает Франц-Штефан Гади. Военный эксперт британского аналитического института опасается, что уничтожение F-16 будет «большим пропагандистским успехом для русских». Больше пользы было бы от дальнейших поставок американских комплексов ПВО Patriot, но «ещё не известно точно, приедут ли они».

Удары по России западным оружием, по оценке Гади, не имели «настоящего эффекта на ситуацию на фронте». По оценке аналитика, Россия имеет возможность продолжать боевые действия как минимум до конца 2025 года, после этого продолжение будет зависеть от возможностей российского ВПК. Гади считает, что об итогах российского наступления можно будет судить осенью 2024 года.