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«Беспрецедентная мера» — La Razón о планах Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Финляндия, Норвегия и Швеция идут на беспрецедентный шаг: они договорились создать военно-транспортный коридор из-за угрозы со стороны России, сообщает La Razón. Как отмечается в статье, этот проект стал возможен благодаря недавнему вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
«Беспрецедентная мера» — La Razón о планах Финляндии, Норвегии и Швеции создать военно-транспортный коридор
AP
Расположенные по соседству с Россией страны — Финляндия, Норвегия и Швеция — достигли соглашения о создании, как пишет La Razón, «военного коридора», который позволит переправлять войска и вооружения.

Эта «беспрецедентная мера» направлена ​​на то, чтобы «в случае малейшей военной угрозы со стороны России для любой из этих стран была возможность быстро переправить военных из норвежских портов в соседние страны», говорится в статье.

Проект, о котором в четверг объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, стал возможен благодаря недавнему вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Обе страны приняли это решение после начала украинского конфликта из-за растущей российской угрозы.

Теперь министры обороны этих трёх стран в сотрудничестве с гражданскими лицами должны выявить потенциальные препятствия для этого проекта, обновить правила и законы, а также осуществить инвестиции в необходимую инфраструктуру для обеспечения быстрой и эффективной работы, пишет издание со ссылкой на заявление норвежского правительства.
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источник
La Razón Испания Европа
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