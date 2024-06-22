El Pais: Эстония укрепляет свою оборону из-за «российской угрозы»

Эстония укрепляет границу с Россией и наращивает свой оборонный потенциал, пишет El País. Кроме того, как указывается в статье, в стране уже присутствуют американские, британские и французские военные.

Эстония — это один из тех членов Евросоюза, которые наиболее твёрдо настроены на борьбу с Москвой, пишет El País. Из-за угрозы со стороны России Таллин укрепляет оборону и военный потенциал страны, в то время как НАТО увеличивает своё присутствие в регионе.



Близ населённого пункта Лухамаа Эстония возводит прочный пограничный забор, который будет оснащён камерами, датчиками и радарами. Помимо строительства забора, которое завершится уже в следующем году, вдоль 300-километровой границы с Россией планируется также создать сеть из 60 бункеров.



В конце мая Норвегия, Финляндия, Польша и три страны Балтии договорились о создании скоординированной системы беспилотников вдоль своих восточных границ.



В статье отмечается, что в Эстонии уже присутствуют американские, британские и французские солдаты.



Эстонский полковник Мати Тикерпуу выразил уверенность в том, что его страна сможет противостоять возможному вторжению в течение пары недель, которых «будет достаточно до прибытия союзных подкреплений».



В статье, между тем, отмечается, что в Эстонии всего 4500 профессиональных солдат и ещё 40 тыс. резервистов.