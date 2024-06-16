ERR: Эстонский политик призвал вдвое сократить количество денег, вбрасываемых в коррупционную трясину Украины

21:47
Член СПЧ Мельников: в ростовском СИЗО нехватка сотрудников на 30%
В СИЗО в Ростове-на-Дону, где 16 июня захватили заложников, не хватает 30% сотрудников, заявил член СПЧ России, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
21:45
Marca: футболист «Альмерии» спас тонущих туристов во время отдыха на Мальдивах
Игрок «Альмерии» Серхио Аррибас спас двух тонущих туристов во время отдыха с подругой на Мальдивах.
21:30
Тренер сборной Нидерландов облизал палец, которым ковырялся в носу во время матча Евро
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман попал в необычную ситуацию во время матча Евро-2024 с Польшей.
21:17
На Варшавском шоссе в Москве в аварии с грузовиком погиб человек
В Москве на Варшавском шоссе погиб водитель автомобиля из-за ДТП с грузовиком.
21:15
Эриксен — самый возрастной автор гола в истории сборной Дании на Евро
Кристиан Эриксен стал самым возрастным автором гола в истории сборной Дании на чемпионатах Европы по футболу.
21:00
В Одинцове возбудили дело о хулиганстве после нападения на мужчину с ножом
В подмосковном Одинцове завели уголовное дело о хулиганстве после нападения с ножом на мужчину.
21:00
Самсонова поддержала Андрееску после победы над ней в финале турнира в Хертогенбосхе
Российская теннисистка Людмила Самсонова обратилась к канадке Бьянке Андрееску после финального матча в Хертогенбосхе (Нидерланды).
20:51
Дания и Словения сыграли вничью на Евро-2024
Сборная Дании сыграла вничью с командой Словении в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
20:43
Легкоатлетка Макаренко — об Играх БРИКС: эмоций как от большого старта нет
Российская легкоатлетка Кристина Макаренко считает, что нельзя сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС.
20:43
МИД назвал убийство военкора Цицаги очередным тяжким преступлением Киева
Россия требует от профильных международных организаций, в первую очередь ЮНЕСКО, незамедлительно осудить убийство военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги в Донецкой Народной Республике, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
20:31
В Германии полиция арестовала участников стычки болельщиков перед матчем Евро
Полиция немецкого Гельзенкирхена провела арест болельщиков сборных Англии и Сербии перед очным матчем команд на чемпионате Европы.
20:29
Филиппо: НАТО ускоряет движение к войне
Североатлантический альянс своими решениями ускоряет движение в сторону войны, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
20:28
Российские каноисты Коровашков и Штыль выиграли ЧЕ на дистанции 500 метров
Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль выиграли чемпионат Европы по гребле в соревновании двоек на дистанции 500 м.
20:16
Daily Mail: матч Сербии и Англии станет единственным на Евро, где запретят продажу крепкого алкоголя
Игра первого тура между Сербией и Англией станет единственной на чемпионате Европы, где не будет продаваться крепкий алкоголь.
20:09
Самсонова выиграла турнир WTA в Хертогенбосхе
Российская теннисистка Людмила Самсонова выиграла турнир категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
20:07
Ростовский губернатор заявил о попытках межнациональных провокаций в мессенджере
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, говоря о ситуации с захватом заложников в СИЗО, сообщил, что любой человек, который нарушил закон, должен нести ответственность.
20:01
Капелло: Спаллетти всё сделал правильно с Албанией, я бы мог дать такие же инструкции
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о победе Италии над Албанией в матче первого тура чемпионата Европы.
19:53
Российский гонщик Квят занял десятое место в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж россиянина Даниила Квята занял десятое место в зачёте гиперкаров в гонке«24 часа Ле-Мана».
19:53
Спасатели спустили шесть человек, заблокированных в колесе обозрения в Нефтекамске
Спасатели спустили шесть человек, заблокированных в кабинах колеса обозрения в Нефтекамске.
19:45
Президент «Кайрата» сообщил об интересе к защитнику «Зенита» Алипу со стороны ПСЖ
Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев сообщил, что ПСЖ и «Манчестер Сити» проявляют интерес к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.
19:37
Мбаппе — о капитанской повязке в сборной Франции: я несу ответственность за игроков
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал об ощущениях после получения капитанской повязки в национальной команде.
19:37
В Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры
В Никопольском районе Днепропетровской области Украины объекты инфраструктуры получили повреждения.
19:37
УЕФА открыл дело в отношении федерации Албании из-за поведения болельщиков на Евро
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против Федерации футбола Албании из-за поведения болельщиков на матче чемпионата Европы с Италией.
19:31
Двое мужчин несколько раз ударили человека ножом в Одинцове
Двое мужчин напали с ножом на человека в подмосковном Одинцове.
19:23
Вегхорст — о голе в ворота Польши: утром написал своей девушке, что забью
Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст высказался о своём голе в ворота Польши в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
19:22
Переживший остановку сердца Эриксен забил первый гол Дании на Евро-2024
Сборная Дании вышла вперёд в матче группового этапа Евро-2024 со Словенией.
19:21
В МИД Швейцарии заявили, что проведут беседу с Россией после саммита по Украине
Швейцария проведёт дискуссии с Россией после конференции в Бюргенштоке, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
19:13
Агент Кучаева: надеюсь, что скоро все узнают о будущем Константина
Александр Клюев, агент полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, высказался о будущем своего клиента.
19:12
Кочанова выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Играх БРИКС
Россиянка Мария Кочанова завоевала золото в соревновании по прыжкам в высоту на Играх БРИКС.
19:08
В Башкирии остановилось колесо обозрения с людьми из-за попадания молнии
Колесо обозрения с людьми остановилось в башкирском Нефтекамске в результате попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.
19:01
Шмейхель превзошёл достижение отца и стал самым возрастным вратарём в истории сборной Дании на Евро
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель стал самым возрастным голкипером в истории национальной команды.
18:59
«СТРАНА.ua»: в Киеве подростки напали на сотрудника посольства США
В Киеве группа несовершеннолетних напала на сотрудника службы безопасности посольства США.
18:52
СК установит причастных к гибели фотокорреспондента Цицаги
Следователи установят всех причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела украинскими войсками Угледара в Донецкой Народной Республике.
18:49
Мбаппе заявил, что не примет участия в Олимпиаде-2024
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сообщил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх в Париже.
18:44
Бастрыкин потребовал доклад о результатах расследования захвата заложников
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о первоначальных результатах расследования захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.
18:37
Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями
Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями.
18:37
Эриксен выйдет в стартовом составе сборной Дании на матч Евро со Словенией
Стали известны стартовые составы сборных Дании и Словении на матч первого тура чемпионата Европы — 2024 в Германии.
18:34
Участники саммита по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море
Коммюнике, подписанное 80 странами и четырьмя организациями по итогам конференции по Украине в Бюргенштоке, призывает к свободному передвижению по Чёрному и Азовскому морям.
18:30
Минфин США не считает воровством передачу Киеву доходов от активов России
Минфин США считает, что использование доходов от замороженных российских активов на нужды Киева не является воровством.
18:25
Шубенков назвал решение МОК не допустить к ОИ-2024 россиян мелочностью
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК).
18:18
Мбаппе похвалил Рангника перед матчем со сборной Австрии
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о главном тренере команды Австрии перед очным матчем на чемпионате Европы.
18:12
МИД Индии: мир на Украине требует взаимодействия между двумя сторонами конфликта
Мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при взаимодействии представителей Москвы и Киева.
18:01
Болельщики сборных Англии и Сербии устроили потасовку перед матчем Евро-2024
Болельщики сборных Англии и Сербии подрались перед очным матчем национальных команд на чемпионате Европы.
17:55
В Бундестаге призвали заменить выплаты украинцам на стандартные пособия
Украинцам, которые оказались в ФРГ, необходимо перестать выдавать гражданские пособия «Бюргергельд», заменив их на стандартные пособия для беженцев.
17:52
Гол Вегорста помог Нидерландам победить Польшу в матче группового этапа Евро-2024
Сборная Нидерландов победила команду Польши в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
17:45
Шубенков: по организации Игры БРИКС — просто пушка
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков высказался об организации Игр БРИКС в Казани.
17:40
Зеленский: Киев готов к переговорам, если Россия будет уважать «целостность» Украины
Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова начать переговоры с российской, если Россия будет уважать «территориальную целостность» Украины.
17:39
В Газе за сутки 41 человек погиб в результате ударов со стороны Израиля
В секторе Газа за стуки 41 человек скончался из-за ударов со стороны израильской армии.
17:33
Колесников: условия участия в Олимпиаде — ненормальные с человеческой точки зрения
Двукратный призёр Олимпиады Климент Колесников высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.
17:24
Полуяхтов завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Оренбурга»
Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов принял решение завершить спортивную карьеру.