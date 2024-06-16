Эстония должна вдвое сократить помощь Киеву и выступать за мир на Украине, — с таким заявления, как сообщает ERR, выступил председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме. Он также призвал выслать домой иммигрантов, прибывших в его страну в последние годы.

Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме в своей речи на съезде партии заявил, что Эстония должна отправить прибывших в последние годы иммигрантов домой, вдвое сократить помощь Киеву и выступать за мир на Украине.



«Мы вдвое сократим количество денег, вбрасываемых в коррупционную трясину на Украине, и снова сэкономим несколько сотен миллионов. Если мы сделаем эти простые вещи, останутся деньги на гособорону, и ещё можно будет спокойно снижать налоги», — сказал Хельме.



Он также считает необходимым ужесточить иммиграционные правила.



«Нас не волнует, что говорит Брюссель, мы держим чужих снаружи, а своих — внутри», — заявил эстонский политик.



При этом он назвал особой проблемой иммиграцию славян.



«Они могут называть себя украинцами, и большая часть из них родом из являющейся зоной боевых действий Восточной Украины, но они говорят на русском, и очень большая часть из них повторяет нарративы Путина. Факт в том, что правительство Каи Каллас провело за два года большую русификацию, чем это удалось сделать Карлу Вайно, Иосифу Сталину или императору Александру III», — заявил Хельме.



По его мнению, прибывших в последние годы иммигрантов следует отправить домой и одновременно усиленно работать над повышением рождаемости эстонцев.