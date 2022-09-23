N-TV: трещины не помеха — Бельгия остановит один проблемный реактор, но работа других может быть продолжена

В субботу в Бельгии будет остановлен после 40 лет работы один из двух проблемных ядерных реакторов — из-за обнаруженных микротрещин, сообщает немецкий телеканал N-TV. Однако даже противники атомной энергетики в соседней Германии не испытывают воодушевления от этого шага: в условиях энергетического кризиса эксплуатация других бельгийских реакторов может быть продлена.

Бельгия делает первый шаг к постепенному отказу от атомной энергетики: в субботу вечером один из самых спорных реакторов страны будет остановлен после примерно 40 лет работы, сообщает немецкий телеканал N-TV. Однако противники ядерной энергетики в соседней Германии не видят причин для радости: в связи с боевыми действиями на Украине и энергетическим кризисом в Бельгии также идёт спор о надёжности поставок. На кону оказалась первоначальная целевая дата поэтапного отказа от выбросов — 2025 год.

«Некоторые из нас до сих пор не могут поверить, что реактор наконец-то будет остановлен», — признался Вальтер Шумахер из Альянса действий против ядерной энергии в Ахене. Математик на пенсии уже много лет ведёт кампанию за закрытие двух реакторов в Бельгии.

К ним относится реактор «Дул-3» вблизи Антверпена, который должен быть отключён от сети в субботу вечером. Активисты в окрестностях немецкого Ахена также мобилизуются против блока «Тианж-2» под Льежем, который находится всего в 50 км от границы с Германией. Он должен быть закрыт не позднее 1 февраля.

Вальтер Шумахер и другие ахенские активисты опасаются, что «эта штука может лопнуть» — и тогда радиоактивное облако двинется на запад и «уничтожит Ахен». Это связано с тем, что эксперты обнаружили тысячи волосяных трещин в корпусах реакторов, находящихся под давлением, в двух вызывающих споры реакторах ещё в 2012 году, поясняет N-TV.

Тем не менее Бельгия позволила двум реакторам продолжать работу без консультаций с соседними странами и без изучения воздействия на окружающую среду — незаконно, как постановил, в частности, Европейский суд. В Германии это вызвало критику, в том числе со стороны немецкого правительства. Противники ядерной энергетики также протестовали в Люксембурге и Нидерландах.

«Если два реактора будут отключены от сети, это сделает Северный Рейн — Вестфалию безопаснее», — сказал министр транспорта этой немецкой земли Оливер Кришер в беседе с журналистами. Он тоже уже много лет ведёт кампанию за остановку реакторов с микротрещинами.

«Конечно, я бы хотел, чтобы не только пять, но и все семь реакторов в Бельгии были выведены из эксплуатации к 2025 году, — продолжил Кришер. — Но я вынужден принять тот факт, что в связи с энергетическим кризисом и военными действиями на Украине бельгийцы решили продолжить эксплуатацию двух самых новых реакторов». Согласно компромиссному соглашению, последние бельгийские реакторы могут продолжать работать до 2035 года, если безопасность поставок не будет гарантирована иным способом, отмечает немецкий телеканал.

В Бельгии дебаты по поводу ядерной энергии идут ещё более ожесточённо, чем в Германии. Фламандские христианские демократы, которых представляет министр внутренних дел Аннелис Верлинден, только что вызвали переполох: несколько дней назад глава МВД Бельгии объявила по телевидению, что демонтаж первого реактора откладывается. Бельгийские зелёные были шокированы таким решением и выступили с предостережением от тайного продления срока эксплуатации. По сообщениям местных СМИ, глава правительства Александр де Кроо после этого дал министру внутренних дел сигнал отбоя.

«Лично я уверен, что реакторам с трещинами придёт конец», — заявил противник атомной энергетики из Ахена Вальтер Шумахер. Он хочет лично убедиться в этом во время визита в Антверпен, где он намерен выпить за остановку первого реактора с единомышленниками в баре, отмечает немецкий телеканал N-TV.