Politico: в конгрессе США предложили сократить расходы Пентагона на закупку ракет

Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США хотят сократить на более чем $2,5 млрд сумму, которую Пентагон намерен потратить на производство ракет, передаёт Politico. Вместо этого предлагается перенаправить средства на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование новых технологий.
Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса США хотят существенно сократить цель Пентагона по расширению производства ракет в 2024 финансовом году для вооружения Украины и подготовки к потенциальному конфликту с Китаем. Со ссылкой на проект документа Politico сообщает, что предлагается сократить на более чем $2,5 млрд сумму, которую Пентагон хочет потратить на производство ракет.
«Комитет прежде всего обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает эти многолетние заказы на закупку без чёткого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей», — сказано в отчёте членов конгресса.
Вместо закупок ракет комитет предлагает перенаправить средства на совершенствование военной подготовки и технического обслуживания, а также на исследование и разработки новых технологий.
Politico пишет, что такие меры «наносят удар по одной из основных составляющих» планов президента США Джо Байдена в области обороны. Американское оружие на суммы в миллиарды долларов «хлынуло на Украину», вынудив военных планировщиков пересмотреть порядок закупок боеприпасов, «чтобы подготовиться к новому конфликту». В связи с этим Пентагон впервые в истории обратился к конгрессу с просьбой профинансировать многолетние контракты по приобретению боеприпасов, чтобы запустить производство на полную мощность.
При этом, как отмечает издание, другие комитеты, всё же могут поддержать планы Пентагона. Программы долгосрочных закупки ракет пользуются популярностью на Капитолийском холме, где многие конгрессмены занимают всё более жёсткую позицию в отношении Китая, утверждая, что США должны производить достаточно оружия, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту из-за Тайваня до конца десятилетия.
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