NYTimes: ошибка в расчётах позволит Пентагону высвободить для Украины ещё $3 млрд

Пентагон значительно снизил свою оценку стоимости отправляемых на Украину вооружений, тем самым высвободив не менее $3 млрд для снабжения Киева, сообщает The New York Times. Однако эта новость вызвала гнев и разочарование в конгрессе США, поскольку, как выяснилось, американское оборонное ведомство скрывало свою ошибку от конгрессменов почти два месяца.

Пентагон заявляет, что ошибка в расчётах высвободила для Украины ещё $3 млрд, пишет The New York Times.



Как поясняет издание, Министерство обороны США значительно снизило свою оценку стоимости вооружений, которые оно отправляет на Украину, тем самым высвободив не менее $3 млрд для снабжения украинских войск в ближайшие несколько месяцев.



Ранее администрация Байдена столкнулась с усиливающимися требованиями объяснить, как она намерена и далее поддерживать Украину, не обращаясь к конгрессу за выделением дополнительных средств.



В четверг представители Пентагона и Госдепартамента сообщили конгрессу о том, что они обнаружили проблему в расчётах. Причём, как заявил изданию высокопоставленный чиновник Белого дома, общаясь на условиях анонимности, официальные лица Пентагона осознали свою ошибку почти два месяца назад.



Но эта новость, вместо того чтобы несколько успокоить конгресс, была встречена разочарованием и гневом, говорится в статье. Некоторые законодатели раскритиковали администрацию Байдена за эту, по их словам, чрезвычайно тревожную ошибку.



«Эти средства можно было бы использовать для дополнительных поставок и отправки вооружений для предстоящего контрнаступления, а не распределять на оставшуюся часть финансового года», — отметили в совместном заявлении председатель комитета палаты представителей по иностранным делам конгрессмен Майкл Маккол и председатель комитета палаты представителей по вооружённым силам Майк Роджерс.



Чиновники администрации Байдена заявили, что их ошибка состояла в неправильной оценке стоимости. Они объяснили, что рассчитывали цену каждой единицы вооружений, исходя из того, сколько будет стоить их замена новой техникой, а не из стоимости этих вооружений, которая ниже.



По словам представителей администрации и конгресса, они планируют внести аналогичное изменение при оценке вооружений, отправляемых Тайваню из имеющихся запасов Пентагона.