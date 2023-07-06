N-TV: в Германии прошли обучение первые 5 тыс. украинских военных

Первые 5 тыс. украинских военных завершили обучение в Германии, сообщает немецкий телеканал N-TV. До конца года число обученных солдат может увеличиться вдвое. Всего до конца 2024 года ЕС планирует подготовить около 30 тыс. военных с Украины. Программы обучения действуют для самых разных специальностей, от младших офицеров и операторов тяжёлой техники до снайперов и медиков.
С начала российской спецоперации на Украине в Германии прошли подготовку 5 тыс. украинских военных, сообщает немецкий телеканал N-TV. По словам представителя учебного командования, возглавляемого бундесвером, в этом году может быть обучено ещё до 5 тыс. военных. В миссии ЕС, созданной для этой цели, есть «возможность обучить до 10 тысяч украинских солдат в Германии до конца года».
После начала военной спецоперации России на Украине правительство Германии в прошлом году приняло решение обучать украинских военных в дополнение к поставкам оружия. В основном это было сделано в связи с обещанием поставок тяжёлых систем вооружений, включая, например, самоходную гаубицу 2000, ракетные установки, боевую машину пехоты Marder или с этого года основные боевые танки Leopard.
«Обучение тесно и очень гибко координируется с Украиной», — подчеркнул представитель Командования специальной подготовкой. Будет ли обучено 10 тыс. военных до конца года, зависит, по его словам, «от заявленного спроса». По данным бундесвера, помимо обучения владению тяжёлыми вооружениями, особое внимание уделяется формированию командного духа. Среди прочего, действуют курсы для снайперов и курсы лидерства для младших офицеров. Кроме того, существует специализированная подготовка, например, для медиков.
В прошлом году ЕС пообещал Киеву подготовить до 30 тыс. военнослужащих в рамках учебной миссии EUMAM до конца 2024 года. Помимо Германии, в миссии участвуют ещё 23 государства. Немецкий персонал в Штраусберге координирует все учебные мероприятия на территории Германии — даже если они организованы странами-партнёрами или промышленными предприятиями, подчёркивает немецкий телеканал N-TV.
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