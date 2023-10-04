N-TV: главнокомандующий бундесвера считает необходимым подготовить ФРГ к конфликту с Россией
Главнокомандующий немецкими вооружёнными силами Карстен Бройер в речи на приёме в честь Дня немецкого единства выступил за развитие и перевооружение бундесвера, так как в конфликте на Украине «возможна эскалация». «Вопрос, что будет дальше, остаётся открытым», — цитирует военного телеканал N-TV.
Бройер подчеркнул, аргументируя свою позицию, что, по его мнению, «были признаки того, что Россия готовила нападение на Крым* в 2014 году и наступательные боевые действия на континентальной части Украины в 2022 году», но тогда Германия «застряла в зоне комфорта и не хотела в это верить». Теперь Германия должна нести за это ответственность и обеспечивать безопасность «новых потенциально прифронтовых государств».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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