N-TV: главнокомандующий бундесвера считает необходимым подготовить ФРГ к конфликту с Россией

Генерал-майор Карстен Бройер выступил за перевооружение бундесвера на торжественном мероприятии в честь Дня немецкого единства. По его мнению, это необходимо, так как нельзя исключать эскалации конфликта на Украине и НАТО должно быть готово «защитить» своих восточноевропейских членов. Телеканал N-TV отмечает, что такой же взгляд на ситуацию разделяет и представляющий ФРГ в НАТО Геза Андреас фон Гайр, который до недавнего времени был послом Германии в Москве.

Главнокомандующий немецкими вооружёнными силами Карстен Бройер в речи на приёме в честь Дня немецкого единства выступил за развитие и перевооружение бундесвера, так как в конфликте на Украине «возможна эскалация». «Вопрос, что будет дальше, остаётся открытым», — цитирует военного телеканал N-TV.

Бройер подчеркнул, аргументируя свою позицию, что, по его мнению, «были признаки того, что Россия готовила нападение на Крым* в 2014 году и наступательные боевые действия на континентальной части Украины в 2022 году», но тогда Германия «застряла в зоне комфорта и не хотела в это верить». Теперь Германия должна нести за это ответственность и обеспечивать безопасность «новых потенциально прифронтовых государств».

Высокопоставленныё немецкий военный указал, что ФРГ уже делает это, например, направила в Литву бригаду бундесвера. Участие России в конфликте на Украине «подчёркивает важность боеспособности вооружённых сил». «В прошлом было полезно иметь стратегическое терпение и стратегическое хладнокровие, но сегодня нужно быть быстрым», — оправдывает в своей речи расширение инфраструктуры НАТО генерал-майор Бройер.

Телеканал N-TV указывает, что в «мрачных словах» ситуацию на востоке Европы описывает и хозяин мероприятия, Геза Андреас фон Гайр, посол ФРГ в Совете Североатлантического альянса. Фон Гайр считает, что «Москва решила восстановить систему господства и угнетения» и конфликт на Украине «открывает новую горькую главу в истории континента».



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).





