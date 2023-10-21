Politico: лидер Словакии припомнил Киеву давнее унижение

Когда нынешний лидер Словакии Роберт Фицо в 2009 году прибыл в Киев, чтобы разрешить газовый спор между Россией и Украиной, Юлия Тимошенко сходу его встретила критикой перед телекамерами. Эксперты отмечают, что это было унижение и Фицо его помнит, потому и занимает антиукраинскую позицию.

Новый лидер Словакии Роберт Фицо произвёл фурор во время недавней избирательной кампании, когда сказал, что не станет отправлять «ещё одну пулю» для Украины, пишет Politico. Издание отмечает, что у Словакии есть историческая симпатия к России. Но у Фицо есть и личная причина не любить Украину.

Всё началось в 2009 году, когда Фицо был премьер-министром Словакии. Тогда случился газовый кризис, российский газ перестал поступать в Европу через Украину, и учитывая, что это случилось в разгар зимы, для Словакии это тоже был тяжёлый момент: её заводы закрывались из-за нехватки топлива.

Чтобы урегулировать ситуацию, Фицо прилетел в Киев вместе с делегацией, но ему по прилёте пришлось ждать три часа, пока их не пригласили на встречу с Юлией Тимошенко, на которой присутствовала и пресса. Перед включёнными камерами Тимошенко в течение 20 минут ругала Фицо за то, что тот встал на сторону Москвы в газовом споре. «Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа, — рассказал источник издания. — Он был унижен».

Затем словаки вылетели в Москву, где их приветствовал Путин на тщательно продуманной церемонии в роскошном Георгиевском зале Кремля. «После этого Фицо начал занимать откровенно антиукраинскую позицию, — считает словацкий политолог Александр Дулеба. — Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьёзных разговоров. Это личное».

Но это была не единственная ошибка Киева во время газового кризиса, пишет автор статьи. После Фицо в Киев прилетел и президент Словакии Иван Гашпарович, потому что президент Украины Виктор Ющенко обещал возобновить поставки газа в Словакию. Но прямо во время встречи глава «Нафтогаза» сообщил двум президентам, что он не сможет этого сделать.

«Украинцам удалось унизить и премьер-министра, и президента Словакии», — отметил источник издания. Хотя ситуацию в итоге удалось наладить, горький осадок остался. Поэтому некоторые политики в Словакии не доверяют украинцам.

Словакия была одним из самых сильных сторонников Украины в последнее время, направляла Киеву ракеты и истребители. Но во время предвыборной кампании Фицо призывал, наоборот, оружия Украине больше не отправлять, но содействовать переговорам. «Война на Украине началась не год назад, она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и в Луганске*», — говорил он.

В итоге на выборах 30 сентября популистская партия Фицо заняла первое место с 23,4% голосов. Теперь он рассчитывает возглавить коалицию из трёх партий. После выборов временное правительство прекратило поставки оружия на Украину, отмечает Politico.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).