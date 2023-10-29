Польский эксперт: контрнаступление Киева провалилось, а на горизонте нет дипломатического решения

В украинском конфликте время играет на руку Москве, а не Киеву, а всё указывает на то, что это будет затяжной конфликт, ведь ни одна из сторон не торопится даже заикнуться о перемирии, не говоря уже о мирных переговорах, заявила аналитик Польского института международных дел Анна Мария Дынер. В беседе с Plus Polska News она также рассказала про неэффективность санкций и отсутствие изоляции России в мире спорта и культуры.

Аналитик Польского института международных дел Анна Мария Дынер не в состоянии оценить, изменит ли обострение конфликта на Ближнем Востоке судьбу украинского конфликта. В интервью порталу Plus Polska News эксперт лишь заявила, что во многом это будет зависеть от курса внешней политики США в ближайшие месяцы. Она считает, что полностью верить заявлениям президента США Джо Байдена, что помощи хватит на всех — как на Израиль, так и на Украину, не стоит. По её мнению, ситуация несколько сложнее. Важно то, как будет выглядеть операция Израиля в секторе Газа и как долго она продлится, а также не распространится ли этот конфликт шире. Также большое значение имеют президентские выборы в США.

В беседе эксперт также настойчиво порекомендовала не верить спекуляциям о мнимой поддержке ХАМАС со стороны ЧВК «Вагнер». «Давайте не будем «толкать» ЧВК «Вагнер» везде, даже там, где его, вероятно, не существует. Для меня ХАМАС — это большая неизвестность. Мне неизвестен её образ действий. Мне неизвестно, кто их тренирует, где они проходят обучение», — подчеркнула она.

Более того, Анна Мария Дынер считает, что конфликт на Ближнем Востоке вовсе не выгоден Москве. «Я сейчас примерю на себя роль адвоката дьявола. Безусловно, с одной стороны может показаться, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание мира от Украины. Возможно, если бы у России имелись очень большие силы, которые она сейчас захотела бы использовать на Украине и воспользоваться конфликтом на Ближнем Востоке в качестве «дымовой завесы» для атаки, то я бы сказала, что ей это на руку», — отметила эксперт. По её оценкам, при тех силах и средствах, которыми на настоящий момент Россия располагает на украинском направлении, что бы ни произошло в ближайшие недели на Ближнем Востоке, это существенно не повлияет на ситуацию на фронте и на способность России провести какую-либо эффектную операцию, поэтому ей здесь нечего выигрывать.

«Более того, ситуация для неё даже становится сложнее. Обратите внимание, что до сих пор у россиян были очень хорошие, если не сказать самые хорошие, отношения с Израилем, хотя они поддерживали хорошие отношения с соседними странами и были очень активны в арабском мире. Теперь получается, что перед россиянами стоит определённая дилемма в плане однозначного выбора в пользу одной из сторон, поэтому они предпочитают этого не делать», — разъясняет она.

Эксперт обращает внимание на то, что хотя Владимир Путин говорил о необходимости создания палестинского государства в соответствии с решениями ООН, при этом, с другой стороны, он разговаривал с Биньямином Нетаньяху. Россия также продолжает призывать обе стороны прекратить ведение боевых действий. «Это не особо комфортная ситуация, когда большинство стран, в лице которых Россия видит своих союзников, ясно поддерживает одну из сторон, а россияне не могут полностью разделить эту позицию», — добавила она.

Анна Мария Дынер считает, что в сложившейся ситуации Россия попытается балансировать как можно дольше и предлагать свои услуги в виде посредничества или дипломатического содействия, среди прочего потому, что у неё есть связи как с Израилем, так и с арабскими странами.

В беседе польский аналитик также отметила, что приходится уже говорить не о том, что украинское контрнаступление застопорилось, а о том, что, к сожалению, фактически его можно признать провальным. Она считает, что на такой исход событий повлияли объективные причины: недостаточная подготовка персонала, запоздалые поставки техники, нехватка авиации. «У Украины нет ВВС, без ВВС у такого рода операций очень мало шансов на успех. Поэтому я удивлена тем, что некоторые люди разочарованы. Я думаю, что был такой раздутый шар ожиданий в сторону украинцев в политическом плане, потому что все, кто занимался вопросом с военной точки зрения, не ожидали впечатляющих успехов, особенно принимая во внимание ресурсы, которыми располагала как украинская, так и российская сторона», — констатировала она.

По мнению аналитика, говорить о конкретных перспективах развития украинского конфликта сложно, потому что это скорее напомнило бы гадание на кофейной гуще, однако она уверена, что он точно продлится по крайней мере несколько месяцев или вообще затянется на долгие годы с серьёзными экономическими и социальными последствиями для Украины.

Дипломатического решения пока что точно не видно. «На данный момент ясно, что ни одна из сторон, я имею в виду Украину и Россию, даже не удосуживается говорить о каких-либо переговорах, даже не о мирных переговорах, а просто о перемирии», — подчёркивает эксперт. По её мнению, возможно, российскую сторону удовлетворяет сегодняшняя ситуация — часть фронта заморожена, а военные действия продолжаются более или менее интенсивно.

Также развитие событий будет в большой степени зависеть от желания США и Западной Европы и далее оказывать военную и политическую поддержку Киеву, однако, к сожалению, чем дольше продлится этот конфликт, тем хуже будет для Украины, потому что время в этом случае играет на руку Москве. Аналитик предлагает не забывать, что Россия обладает большими человеческими, материальными и техническими ресурсами, в то время как украинские ресурсы только иссякают. «Маловероятно, что у украинской стороны появятся ресурсы, которые позволят ей прорвать российскую оборону и вернуть себе всю территорию», — признаёт она.

В интервью Анна Мария Дынер также отметила, что хотя западные санкции принесли некоторые потери российской экономике, они не смогут привести к краху российского бюджета в ближайшие годы. Она также добавила, что ограничения не коснулись большей части российского общества, а также их можно обойти, поэтому они не на 100% эффективны. Она также заявила, что не приходится говорить об изоляции России как страны в спорте и культуре, потому что россиян очень хорошо принимают и ждут в Южной Америке, Африке и Азии. «Конечно, с точки зрения, к примеру, Российского симфонического оркестра, приятнее поехать в Париж или Вену, чем лететь куда-то на другой край света. Однако, так или иначе, у этих артистов есть договора, они могут играть, у них есть деньги, им есть на что жить», — объясняет она. Что касается спортсменов, то в Международном олимпийском комитете, УЕФА, ФИФА проходит всё больше дискуссий о том, разрешать им участвовать в спортивных мероприятиях или нет. Более того, спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, резюмирует аналитик.