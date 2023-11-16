Biznes Alert: Украину ещё толком не начали восстанавливать, а польские компании уже зафиксировали прибыль

Хотя многие руководители украинских компаний были обеспокоены антипольской риторикой Владимира Зеленского, в итоге зерновой спор негативно не сказался на переговорах двух стран по поводу восстановления Украины, заявила замминистра фондов и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич. В беседе с порталом Biznes Alert она рассказала, что выстроилась целая очередь польских компаний, которые хотят участвовать в процессе реконструкции соседской страны.

«Процесс восстановления Украины ещё толком не начался, но польские компании уже заключают стратегические партнёрства и фиксируют большие прибыли», — говорит порталу Biznes Alert замминистра фондов и региональной политики Ядвига Эмилевич.

В беседе она указала на то, что есть много польских компаний из различных секторов, которые намерены инвестировать в Украину, особенно в строительную отрасль. Более того, уже год назад они заявили о готовности восстановить Харьков. Эти компании хотят построить новые дороги, мосты, восстановить общественные и жилые здания. Некоторые из них уже приступили к реализации проектов. Более того, польские архитекторы также выразили готовность принять участие в процессе реконструкции Украины. Замминистра обратила внимание и на то, что недавно одно из польских архитектурных бюро завершило строительство гостиницы в престижной локации во Львове.

Кроме строительных компаний, в восстановлении разрушенной инфраструктуры на Украине стремятся принять участие польские компании водоснабжения и канализации. Более того, по словам Эмилевич, польская отделочная отрасль, которая уже выступает мировым лидером в этом сегменте, также стоит в очереди. Занятно то, что некоторые польские компании уже работают на украинском рынке и имеют свои производства на Украине.

По оценкам замминистра, зерновой спор негативным образом не сказался на польско-украинских переговорах в плане восстановления Украины. «Спустя два месяца после начала этого спора от напряжённости в деловых переговорах практически не осталось и следа… Украинский бизнес высоко ценит партнёрство с нашими компаниями. Даже в разгар наибольшего дипломатического напряжения я не чувствовала, что это как-то повлияло на деловые отношения», — рассказала Эмилевич. Одновременно она напомнила, что в тот период она организовывала в Познани польско-украинский форум по реконструкции, где многие руководители украинских компаний были обеспокоены риторикой Владимира Зеленского.

«Польско-украинские отношения хороши на всех уровнях, и я с оптимизмом смотрю на наши отношения с перспективой на будущее. Независимо от смены власти на польской политической сцене есть консенсус в плане того, что независимая Украина — это стратегическая цель нашей дипломатии, так как она выступает гарантом нашей безопасности», — объяснила она.

В интервью замминистра также указала на потенциал сотрудничества Польши и Украины в энергетической сфере. Согласно данным, экспорт энергоносителей из Польши на Украину в прошлом году вырос в три раза. «Мы стали вторым глобальным торговым партнёром Украины, что показывает, что мы можем получить выгоду прежде всего от взаимного партнёрства», — подчеркнула Эмилевич.

С другой стороны, она не скрывает, что укрепление связей Украины с европейским рынком неизбежно выльется в проблему для польского сельско-хозяйственного и транспортного секторов.