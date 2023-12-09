«Ни сил, ни средств»: украинцы наконец-то поняли, что им остаётся только оборона
Полковник, бывший замначальника Службы военной контрразведки Мацей Матысяк факт того, что украинцы стали переходить к обороне, называет хорошим знаком. «Наконец-то они стали отдавать себе отчёт в том, что у них нет настолько больших сил и ресурсов, чтобы справиться с россиянами наступательным путём», — объяснил военный в интервью Wirtualna Polska. «Переход к обороне — это шанс, чтобы российские войска утратили свои позиции. Ведь мы до сих пор имеем диспропорцию между Украиной — даже той, которая заручается поддержкой Запада, — и Россией с другой стороны», — добавил он.
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