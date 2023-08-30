Экс-глава МИД Польши: из-за партийных интересов мы решили отвернуться от Украины

В эфире TVN24 Бывший глава МИД в правительстве партии «Право и справедливость» до 2020 года Яцек Чапутович раскритиковал антиукраинскую политику, которую в последнее время проводит правящая партия. В интервью он заявил, что его отношение к правящему лагерю отрицательное «Я ушёл из правительства, потому что для меня определённое поведение было неприемлемым…» — признал он.

По мнению экс-министра объявленный Польшей план продлить эмбарго на импорт украинского зерна абсурден, и прежде всего он расходится с интересами поляков. «Как можно шантажировать Украину, когда она ведёт войну с Россией, сдерживает нападение агрессора и фактически способствует обеспечению безопасности Польши. Потому что, пока Украина воюет, мы находимся в безопасности в военном плане», — объяснил он. Он уверен, что единственная причина таких действий кроется в предстоящих выборах, то есть в желании завоевать голоса избирателей партии «Конфедерация».

Яцек Чапутович обратил внимание на то, что политический курс Польши на украинском направлении был очень хорошим в первый год конфликта. Тогда туда ездил польский премьер-министр Ярослав Качиньский, была поддержка. «Наступили определённые изменения, но не ввиду польских интересов, в этом я упрекаю министра Рау, а из-за предвыборных расчётов», — констатировал экс-министр. «Определённые партийные интересы заставили нас повернуться спиной к Украине. На них начали давить, критиковать, ссорить, а это ведь противоречит польским государственным интересам, и за это министр Рау несёт ответственность», — добавил он.

В интервью экс-глава МИД Польши заявил, что берёт на себя полную ответственность за период, когда он был в правительстве. «Эта внешняя политика, на мой взгляд, была хорошей, и она защищала себя… но за то, что произошло позже, отвечает министр Рау», – пояснил он. По его словам, во втором сроке правления партии «Право и справедливость», после президентских выборов «произошли радикальные перемены», из-за чего он и подал в отставку. Чапутович предупреждает, что эти перемены ведут страну в очень плохом направлении.