France 24: США были для Киева надёжным и щедрым другом — но эти времена могут остаться позади

Америка выделила больше $113 млрд военной помощи Киеву — однако опросы показывают, что сторонники Республиканской партии США всё активнее выступают против передачи Украине дополнительных средств, а значительная часть потенциальных кандидатов в президенты от республиканцев хотят как минимум сократить масштабы поддержки украинцев, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, в Европе уже опасаются, что в случае поражения демократов на предстоящих президентских выборах в Америке своё обещание помогать Киеву столько, сколько потребуется, Вашингтон так и не сдержит.

В плане военной помощи у Владимира Зеленского нет друга надёжнее, чем Джо Байден: с момента начала боевых действий на Украине США выделили на военную помощь стране более 113 миллиардов долларов, а в октябре начнут обучать украинских лётчиков пилотировать истребители американского производства F-16.

Американский президент, представляющий Демократическую партию, недавно подал в конгресс запрос на одобрение до конца года дополнительного транша экстренной военной и гуманитарной помощи в размере 21 миллиарда долларов. Между тем, такой шаг может и не снискать поддержки подавляющего большинства граждан, показал свежий соцопрос: как выяснил CNN по итогам собственного исследования, 55 процентов американцев считают, что конгрессу не следует одобрять предоставление Украине дополнительных средств, тогда как за такое одобрение выступают 45 процентов граждан. Результаты опроса отражают раскол в обществе между сторонниками двух главных партий — среди демократов за выделение дополнительных средств выступают 62 процента респондентов, а среди республиканцев 71 процент опрошенных высказываются против него.

Такого же мнения придерживаются и некоторые из потенциальных кандидатов от Республиканской партии, планирующих баллотироваться на президентских выборах в следующем году.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: И я убеждён, что то, что мы обеспечиваем другой стране защиту от вторжения через её границу, притом что нам нужно использовать те же самые военные ресурсы, чтобы предотвратить вторжение через нашу собственную южную границу, границу США — это просто катастрофа.

Впрочем, другие республиканцы, включая Майка Пенса и Никки Хейли, выступили за оказание Украине поддержки, а Крис Кристи и вовсе недавно посетил Украину и побывал там на передовой, а также провёл встречу с президентом Зеленским. В свою очередь, губернатор Флориды Рон Десантис от ответа на всё тот же вопрос несколько раз увильнул, а фаворит республиканских праймериз и давний фанат Владимира Путина уже давно критически отзывается о том, что США направляют Украине десятки миллиардов долларов.

Тем временем на поле брани начавшееся в июне контрнаступление Киева продвигается медленно. Нетерпеливость и растущая стоимость войны вызывают разногласия и в Брюсселе — но часть членов ЕС, включая Францию, заявляют о том, что Европе необходимо продолжать помогать Украине единым фронтом.

КАТРИН КОЛОННА, министр иностранных дел Франции: Судьба Украины — это ещё и коллективный момент истины для нас, для всей Европы. Мы помогаем Украине потому, что судьба этой страны и исход этой войны окажут влияние на нашу безопасность, наше благосостояние и наши демократические устои.

США же тем временем заявляют, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется — однако их европейские союзники опасаются, что такое обещание будет сдержано только в том случае, если демократы в 2024 году сохранят контроль над Белым домом.

Дата выхода в эфир 29 августа 2023 года.