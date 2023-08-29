El País: усталость украинцев и западных союзников оставляет Киеву всё меньше времени
На условиях анонимности одна из участниц парада в центре Киева призналась журналистам El Pais: если выбор встанет между тем, что на войну, растянувшуюся на десятилетия, пойдёт её 22-летний сын, и тем, что Россия получит все территории, находящиеся сейчас у неё под контролем, она выберет последнее.
В четверг исполнилось полтора года с начала украинского конфликта, и течение времени для Украины ощущается всё сильнее. Отсутствие результатов на поле боя заставляет тревожиться не только украинское общество, но и союзников Киева, прежде всего Вашингтон. В июне украинские вооружённые силы начали наступление, рассчитывая на поставки вооружений из стран НАТО. Ожидания были очень высоки, однако реальность оказалась менее оптимистичной. Сейчас в Пентагоне полагают, что украинским военным не удастся достичь каких-либо значимых целей к исходу 2023 года.
На прошлой неделе высокопоставленные американские военные чиновники в газете The New York Times выступили с критикой ошибочной стратегии Украины, которая распределяет силы по нескольким фронтам, вместо того чтобы сконцентрироваться на одном самом важном. «Только смена тактики и резкий поворот могут изменить сроки контрнаступления», — заявил американский военный чиновник в интервью The New York Times.
Но в Вашингтоне против интересов Украины тикают ещё одни часики: приближаются президентские выборы, которые состоятся в ноябре 2024 года. И основной претендент в кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп дал понять, что в случае избрания президентом он прекратит военную помощь Украине.
Стоимость военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны её союзников колоссальна: США уже предоставили Киеву $113 млрд, а президент Джо Байден в августе обратился к конгрессу с просьбой одобрить новый пакет помощи в размере $40 млрд. По данным Кильского института мировой экономики, который регулярно проводит мониторинг международной поддержки Украины, общий объём помощи, полученной Киевом за первые 15 месяцев конфликта, составил €165 млрд.
Всё больше и больше людей говорят о том, что истощение такого крупномасштабного конфликта, как украинский, в долгосрочной перспективе неизбежно. Наиболее тревожные для Украины заявления, отражающие растущее давление на Киев, были сделаны 15 августа руководителем офиса генерального секретаря НАТО Стианом Йенссеном на политическом форуме в Норвегии, когда он предположил, что одним из вариантов вступления Украины в альянс может стать уступка части её территории России.
Как пишет El País, западные министерства иностранных дел повторяют «мантру» о том, что украинские вооружённые силы должны отвоевать как можно больше территории, чтобы начать переговоры с Россией с более выгодной позиции. «Мне бы хотелось, чтобы украинское контрнаступление привело всех за стол переговоров для нахождения политического решения на самых благоприятных условиях», — заявил 23 августа президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что именно Киев должен задать условия для переговоров. Однако условия Украины на данный момент однозначны: никаких уступок.
Впрочем, усталость украинцев начинает беспокоить Киев. А американское военные эксперты предупреждают, что зачастую так и заканчиваются войны: «когда люди настолько устали, что в итоге соглашаются на то, на что не согласились бы вначале».
Ссылки по теме
-
Обозреватель WP: в США готовятся, что украинский конфликт продолжится и в следующем году
-
Саркози в интервью Le Parisien: нужно дать дипломатии шанс на Украине
-
Экс-аналитик ЦРУ: экономика Украины уже разрушена, а через несколько лет не станет и самой страны
-
Times: коалиция в поддержку Украины не так уж велика, как многим хотелось бы верить