El País: усталость украинцев и западных союзников оставляет Киеву всё меньше времени

На Украине и на Западе всё больше ощущается усталость от украинского конфликта, сообщает El País. Украинское наступление продолжает требовать всё новой военной помощи от западных союзников, но не приносит ожидаемых результатов. По данным издания, всё больше людей говорят о том, что истощение такого крупномасштабного конфликта, как украинский, в долгосрочной перспективе неизбежно.

На условиях анонимности одна из участниц парада в центре Киева призналась журналистам El Pais: если выбор встанет между тем, что на войну, растянувшуюся на десятилетия, пойдёт её 22-летний сын, и тем, что Россия получит все территории, находящиеся сейчас у неё под контролем, она выберет последнее.



В четверг исполнилось полтора года с начала украинского конфликта, и течение времени для Украины ощущается всё сильнее. Отсутствие результатов на поле боя заставляет тревожиться не только украинское общество, но и союзников Киева, прежде всего Вашингтон. В июне украинские вооружённые силы начали наступление, рассчитывая на поставки вооружений из стран НАТО. Ожидания были очень высоки, однако реальность оказалась менее оптимистичной. Сейчас в Пентагоне полагают, что украинским военным не удастся достичь каких-либо значимых целей к исходу 2023 года.



На прошлой неделе высокопоставленные американские военные чиновники в газете The New York Times выступили с критикой ошибочной стратегии Украины, которая распределяет силы по нескольким фронтам, вместо того чтобы сконцентрироваться на одном самом важном. «Только смена тактики и резкий поворот могут изменить сроки контрнаступления», — заявил американский военный чиновник в интервью The New York Times.



Но в Вашингтоне против интересов Украины тикают ещё одни часики: приближаются президентские выборы, которые состоятся в ноябре 2024 года. И основной претендент в кандидаты от Республиканской партии Дональд Трамп дал понять, что в случае избрания президентом он прекратит военную помощь Украине.



Стоимость военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны её союзников колоссальна: США уже предоставили Киеву $113 млрд, а президент Джо Байден в августе обратился к конгрессу с просьбой одобрить новый пакет помощи в размере $40 млрд. По данным Кильского института мировой экономики, который регулярно проводит мониторинг международной поддержки Украины, общий объём помощи, полученной Киевом за первые 15 месяцев конфликта, составил €165 млрд.



Всё больше и больше людей говорят о том, что истощение такого крупномасштабного конфликта, как украинский, в долгосрочной перспективе неизбежно. Наиболее тревожные для Украины заявления, отражающие растущее давление на Киев, были сделаны 15 августа руководителем офиса генерального секретаря НАТО Стианом Йенссеном на политическом форуме в Норвегии, когда он предположил, что одним из вариантов вступления Украины в альянс может стать уступка части её территории России.



Как пишет El País, западные министерства иностранных дел повторяют «мантру» о том, что украинские вооружённые силы должны отвоевать как можно больше территории, чтобы начать переговоры с Россией с более выгодной позиции. «Мне бы хотелось, чтобы украинское контрнаступление привело всех за стол переговоров для нахождения политического решения на самых благоприятных условиях», — заявил 23 августа президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что именно Киев должен задать условия для переговоров. Однако условия Украины на данный момент однозначны: никаких уступок.



Впрочем, усталость украинцев начинает беспокоить Киев. А американское военные эксперты предупреждают, что зачастую так и заканчиваются войны: «когда люди настолько устали, что в итоге соглашаются на то, на что не согласились бы вначале».