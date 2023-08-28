Саркози в интервью Le Parisien: нужно дать дипломатии шанс на Украине

Закончить войну можно либо уничтожив противника, либо достигнув компромисса, говорит бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Le Parisien. Но в случае с украинским конфликтом до сих пор никто не идёт на переговоры, что его удивляет. При этом политики говорят о членстве Украины в НАТО и ЕС, что Саркози кажется совершенно неуместным.

«Западная модель исчезает. Иудейско-христианская цивилизация находится под угрозой исчезновения», — заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью Le Parisien. Он отметил, что сегодня на планете проживает 8 млрд человек, и 4,5 из них — в Азии. Через 30 лет в Африке будет проживать 2,5 млрд человек, а в Европе — всего 450 млн. «Проблема сегодня в том, что мир изменился, а мы нет. Мир меняется быстро, а Франция – медленнее. Ось мира сместилась с Запада на Восток», — отметил Саркози.

При этом в самой Франции он отмечает эрозию понятий «власть» и «вертикаль» — как будто у всех есть только права и нет обязанностей. «Это не вина только президента Макрона, такое было и в моё время. Франция переживает кризис власти. Общество не может жить без власти, без вертикали, без лидера», — заявил Саркози. Поэтому он отстаивает необходимость полицейского контроля и усиления статуса полиции.

При этом среди политиков мало кто хочет поднимать эти проблемы: «Потому что каждый хочет выглядеть дружелюбно и современно». По словам Саркози, 30 лет назад во Франции были кварталы, из которых нельзя было выбраться из-за отсутствия транспорта, рабочих мест и других проблем, а сегодня появились кварталы, куда, наоборот, не зайти. По его оценке, во Франции не говорят о том, что иммиграция стала неконтролируемой, что интегрировать иммигрантов не удаётся, и это тоже становится источником преступности.

При этом Саркози уверен, что в интересах Франции помочь Африке. Он ратует за то, чтобы Европа финансировала развитие экономической инфраструктуры в Африке, чтобы там появились рабочие места и будущее. Но при этом он предлагает ужесточить миграционные правила и полностью прекратить приём мигрантов, которые заранее не подали прошение на въезд.

Что же до пенсионной реформы во Франции, которая стала причиной многих протестов, то Саркози отмечает, что «не знает реформы, в которой людям говорили бы работать больше, не получая за это больше денег, и они были бы довольны». Саркози считает, что «все те, у кого не хватает смелости провести пенсионную реформу, говорят, что это несправедливо, что сейчас неподходящее время или что это неправильный метод. Но в итоге, если не предпринять никаких действий, пенсии уже будет нечем выплачивать».

Саркози вспоминает и о том, как он общался с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, у них были десятки встреч, и порой довольно жёсткие споры. Но сейчас, в случае с Украиной, Саркози признался, что не понимает, почему Франция не берёт на себя инициативу по ведению настоящего диалога. «Есть два пути разрешения войны: либо уничтожить противника, либо пойти на компромисс. Но если не разговаривать друг с другом, как найти компромисс? Чего мы ждём? Сотни тысяч погибших, разве этого недостаточно? Сейчас мы находимся в состоянии войны с ядерной державой. В любой момент всё может пойти не так. Нужно дать шанс дипломатии и обсуждениям».

При этом Саркози отмечает, что у США и Франции в этом вопросе разные интересы. Он напоминает, что отстаивает идею независимости Европы: США не являются соседом России, а Европа — является. По его словам, переговоры по Украине могут вестись только с самими украинцами. Не факт, что эти переговоры приведут к успеху, но попробовать всё же стоит, ведь если не пробовать, то успеха точно не будет.

«Вступление Украины в НАТО только усилит напряжённость. Присоединение Украины к Европе только ещё больше усложнит управление Европейским Союзом, а нам это действительно не нужно! И я бы не хотел, чтобы мы сделали с Украиной то, что мы сделали с Турцией: пообещали ей на неопределенный срок членство, которого в конечном итоге никто на самом деле не захочет», — говорит Саркози.

«Судьбы Европы и Африки связаны», — считает бывший президент Франции. По его мнению, государственные перевороты в африканских странах — это «гигантский скачок назад». Поэтому он настаивает, в частности, что международное сообщество не может бросить президента Нигера, который находится в изоляции после госпереворота.