Экс-президент Франции Николя Саркози, которого в своё время за любовь к американским политическим традициям и культуре называли «Сарко-американец», судя по всему решил прослыть «Сарко-русским»: в нескольких интервью по случаю публикации своих мемуаров бывший глава государства выразил откровенно «пророссийские» позиции, заявив о невозможности отторгнуть Крым от России, подчеркнув необходимость сохранения нейтрального статуса Украиной и признав, что Россия и Франция «нуждаются друг в друге», напоминают журналисты The New York Times. Как подчёркивают авторы, скандальные заявления Саркози спровоцировали во Франции серьёзный скандал — однако они также «чётко показали, насколько крепкими остаются очаги пропутинских симпатий, по-прежнему сохраняющиеся в Европе».

Даже несмотря на продолжающиеся боевые действия на Украине во многих странах Старого континента среди ультраправых и ультралевых сил по сей день не угасло тёплое отношение к России — и эта симпатия порой захлёстывает и представителей истеблишмента вроде того же Саркози, говорится в материале NYT. «От Германии, где самым видным сторонником Путина выступает бывший канцлер Герхард Шрёдер и до Италии, где экс-премьер и представитель антиистеблишментской партии «Движение пяти звёзд» Джузеппе Конте уже высказывался против поставок оружия Украине встречаются политики, которых, похоже, непоколебимо поддерживают господина Путина», — разъясняют авторы.

Во Франции России сочувствуют самые разные силы от правых центристов голлисткого толка вроде Саркози, которым по душе сильные лидеры и не нравятся масштабы американского влияния в Европе, до ультраправых сил под руководством Марин Ле Пен, покорённых тем, как Путин защищает семейные ценности от западного упадничества.Впрочем, симпатии в адрес Москвы по-прежнему испытывают и французские ультралевые, страдающие от «похмелья после советской эпохи», перечисляют корреспонденты NYT. Как отмечают авторы, упрямая живучесть эмоциональных связей французских правых с Россией во многом обусловлена регулярно терзающей французов тягой к сверхдержавности и недовольством американской гегемонией, явно проявляющимся в курсе на «стратегическую независимость», по которому Париж сейчас пытается направить всю Европу. Впрочем, для некоторых деятелей сближение с Россией — это исключительно финансовый вопрос: к примеру, партия Ле Пен получала в России ссуды, а бывший премьер Франсуа Фийон входил до начала СВО в советы директоров двух российских компаний, иронизируют журналисты.

Меж тем, заявления Саркози нашли отклик не только среди французов — хотя Запад в целом по-прежнему сохраняет решимость поддерживать Украину, эхо «скандальных» мыслей экс-президента Франции периодически можно услышать и в других странах, пишут журналисты. Так, упомянутый уже господин Шрёдер в минувшем мае посетил российское посольство в Берлине по случаю празднования Дня Победы. Присутствовал на этом мероприятии и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла. Даже среди немецких социал-демократов сохраняется существенное число людей, симпатизирующих Москве: например, в июне канцлера Олафа Шольца во время выступления перед представителями партии освистали, называя «разжигателем войны».

В Италии самым откровенным «сторонником Путина» был бывший премьер Сильвио Берлускони, который скончался в этом году, тогда как нынешняя глава правительства Джорджия Мелони несмотря на свои ультраправые взгляды придерживается проукраинской линии; между тем, бывший премьер Конте недавно объявил, что «военный подход» к украинскому кризису «не сработал», при этом нанеся огромный финансовый ущерб Европе, отмечают корреспонденты The New York Times.

Наконец, возвращаясь во Францию, видный деятель социалистов Сеголен Руаяль, которая называла заявления Киева о преступлениях российских войск «пропагандой», на этой неделе объявила о намерении возглавить группу левых политиков на выборах в Европарламент в следующем году, пишут авторы. По мнению журналистов, это стало «ещё одним звоночком о возможном возвращении пророссийских настроений» в Европу.

По информации The New York Times, европейские политологи считают, что основной причиной, по которой голоса сочувствующих России политиков постепенно начинают звучать всё отчётливее, являются крайне скромные темпы украинского контрнаступления — и предупреждают, что если операция Киева так и не приведёт к ощутимым результатам, на Западе может возникнуть «политическая и финансовая усталость», которая самым негативным образом скажется на Украине.