Экс-аналитик ЦРУ: Россию не брали в НАТО, чтобы не лишать альянс врага, оправдывающего оборонный бюджет в $800 млрд

Россия дважды пыталась присоединиться к Североатлантическому альянсу, но получила отказ, поскольку её членство лишило бы блок врага, наличие которого могло оправдать оборонный бюджет в $800 млрд, заявил в интервью Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также отметил, что США и Запад своими собственными действиями создавали на Украине прямую угрозу России.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Вчера вечером у меня была дискуссия с одним из моих школьных приятелей. И я был реально удивлён, узнав, насколько пропаганда сформировала его точку зрения и, как я подозреваю, точку зрения многих других американцев.



Например, когда я ему указал на то, что Путин и Россия предприняли две различные попытки вступить в НАТО, он заявил: «Это неправда». Но это правда.



Первоначально Борис Ельцин сразу после распада Советского Союза сказал администрации Джорджа Буша — старшего: «Можем ли мы стать частью НАТО?». А затем Путин прямо поднял этот вопрос в беседе с бывшим главой НАТО. В обоих случаях был получен отказ. Почему?



Ну, если вы примите Россию в НАТО, то у вас больше не будет врага, который может оправдать оборонный бюджет в 800 миллиардов долларов.



На этом фоне Путин наблюдал, как Соединённые Штаты размещают ракетные системы Aegis, которые теперь находятся в Румынии и Польше и которые способны нести ядерные боеголовки. Он наблюдал, как, начиная с 2014 года, Соединённые Штаты ежегодно посредством европейского командования (вооружённых сил США. — ИноТВ), базирующегося в немецком Штутгарте, и посредством НАТО, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, проводят вместе с Украиной ежегодные военные учения, в том числе развёртывание американских военных на украинской территории.



Так что если поставить себя на место России, которая за всем этим наблюдает, то, как вы правильно заметили, можете себе только вообразить, какая паника возникла бы в Америке, если бы мы увидели, как Россия проводит в Мексике военные учения, проводит в Мексике совместную высадку морского десанта, имитируя высадку на побережье Техаса. Боже мой! Мы бы сказали, что это переходит все границы.



При этом мы можем развернуться и делать то же самое по отношению к России. И мы говорим: «Они должны это принять. Как смеют они атаковать Украину, когда мы создаём на Украине самую прямую угрозу России?».



Дата публикации 30 августа 2023 года.