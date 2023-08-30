DN: Швеция не будет поставлять истребители Gripen Киеву в ущерб собственной безопасности

Швеция не планирует поставлять истребители Gripen собственного производства Киеву в ущерб собственной безопасности, поскольку скандинавская страна ещё не вступила в НАТО, сообщает Dagens Nyheter. По данным газеты, для эффективного развёртывания самолётов на Украине необходимо безвозмездно передать украинским ВВС хотя бы одну дивизию в количестве 16-20 единиц, что составляет 20% от всего шведского военного авиапарка.

В Швеции вопрос передачи самолётов Gripen, на которых уже совершили испытательные полёты украинские лётчики, является весьма актуальным. Помимо американских F-16, шведские истребители находятся вверху списка самой желаемой военной техники, которую просит Украина, — частично для восполнения многих сбитых самолётов украинских ВВС, частично потому, что нынешние самолёты российского производства устарели, передаёт издание Dagens Nyheter.

Украинские ВВС испытывают трудности с поддержкой своих наземных войск и эффективной защитой собственного воздушного пространства. Нехватка истребителей также замедляет наступление ВСУ, которые подвергаются атакам российских беспилотников, истребителей и ударных вертолётов. Дания, Нидерланды и Норвегия ранее заявили, что готовы безвозмездно передать Украине истребители F-16 американского производства, напоминает газета.

Преимущество F-16 заключается в том, что таких самолётов имеется в большом количестве в ряде стран, где идёт процесс их замены на более современные F-35. Шведский Gripen более современен, чем F-16, поскольку вся система обслуживания неприхотливой машины специально спроектирована так, чтобы её можно было рассредоточить и скрыть от превосходящего противника. Как отмечает автор статьи, Gripen был разработан для противостояния советским МиГ-29 и Су-27, а также их преемникам.