НАТО проигрывает в вооружённом конфликте на Украине, и США могут в любой момент перестать поддерживать Киев, тем самым оставив европейских лидеров «в дураках». В то время как правительство Швеции раздумывает над поставкой Киеву истребителей Jas Gripen, такой шаг не просто не повысит безопасность скандинавской страны, а наоборот, будет способствовать её ослаблению. Об этом заявил аналитик Ларс Берн в интервью порталу SwebbTV.

Многое говорит в пользу того, что США в конечном итоге выйдут из украинского конфликта и бросят Европу, в то время как европейские лидеры окажутся «в дураках», поскольку НАТО проигрывает. На этом фоне Швеция заняла антироссийскую сторону, «наивно» полагала таким образом укрепить собственную безопасность, хотя в действительности всё происходит ровно наоборот, заявил аналитик Ларс Берн в передаче порталу SwebbTV.

По словам Берна, за стремлением передать Киеву шведские истребители стоит влиятельная олигархическая семья Валленбергов, которая имеет тесные связи в местных политических кругах и владеет компанией Saab, которая производит самолёты Jas Gripen. Заключение контрактов на производство технически сложных боевых машин принесёт огромные доходы, однако такие действия сопряжены с огромными рисками для королевства.

В случае поставки самолётов Jas Gripen Украине, их жизненный цикл будут крайне недолговечными, прежде всего, если ими будут управлять украинские пилоты. Эксперт считает, что истребители будут «очень быстро» уничтожены ВС России, потому что они столкнуться с гораздо более сильным противником. В таком случает положительный эффект от поставок сменится отрицательным, что неизбежно, и это является «катастрофой», которую «ужасно бездарные» западные политики не осознают, пишет SwebbTV.

Социал-демократы, которые некогда были ярыми противниками НАТО, внезапно превратились в ярых сторонников военного блока и выступают за передачу истребителей Jas 39 Gripen Киеву, несмотря на то, что в вооружённом противостоянии против России погибают сотни тысяч солдат, а ВСУ не добились успеха в своём наступлении. Несмотря на отсутствие реальных перспектив победы Украины, Швеция всё равно хочет отправить самолёты, хотя даже некоторые основные шведские СМИ уже не верят в вероятность украинского прорыва на поле боя, отмечает SwebbTV.

По мнению Ларса Берна, проблема ещё и в том, что оружейная промышленность США и НАТО уступает российской, их мощности несопоставимы, и поэтому в долгосрочной перспективе Россия победит, что понимают в Пентагоне. Кроме того, ведущие американские СМИ начинают критиковать ВСУ и писать о том, как Украина начинает проигрывать в вооружённом противостоянии, что указывает на желание США выйти из конфликта.

В Европе продолжают «держать маску», что Украина якобы одержит военную победу над Россией, хотя у неё нет на это «никаких шансов» из-за нехватки людей и техники, которую Запад не может предоставить Киеву. Как заявил Берн, успехи Украины заметны не на поле боя, а в информационной сфере. По словам Берна, Украина и её президент ищут «внимания средств массовой информации», подчёркивает SwebbTV.

Украина сейчас является «нацией в состоянии распада», а западные политики «ужасно наивны», чтобы это признать. «То, что наши военные настолько плохо информированы, вызывает у меня глубокую печаль за Швецию», — посетовал Ларс Берн. Шведские власти также заявляют, что членство в НАТО укрепит безопасность североевропейского королевства, хотя всё представляется ровно наоборот.

Кроме того, с февраля прошлого года вооружённые силы России становились только сильнее, и ничуть не ослабли, что является «катастрофой для НАТО», у которого скоро не останется систем вооружения, потому что всё отправлено на Украину, указывает в завершении статьи аналитик Ларс Берн.