Несмотря на отказ ЕС от российского газа, последний, по мнению экспертов, всё равно присутствует в Европе в виде СПГ, поскольку отследить его происхождение зачастую проблематично, сообщает CNN. При этом, как отмечается в статье, несмотря на все усилия Брюсселя по диверсификации своих поставок энергоносителей, ему пока так и не удалось обеспечить энергетическую безопасность европейских стран в долгосрочной перспективе.

Хотя Европе удалось увернуться от «газовой пули Путина», однако для неё есть плохая новость: несмотря на все усилия по диверсификации поставок газа, в долгосрочной перспективе энергическая безопасность европейских стран пока отнюдь не обеспечена, пишет CNN со ссылкой на мнение аналитиков и официальных лиц.



Наибольшее беспокойство вызывает то, что основную часть европейских резервов составляет сжиженный природный газ (СПГ).



«СПГ — это настолько очевидное решение, что оно стало приоритетом, но поскольку СПГ очень гибкий и обращаемый товар, его происхождение немного сложнее отследить, — заявил Милан Элкербаут, научный сотрудник Центра исследований европейской политики. — Это означает, что косвенно часть СПГ может поступать из России, что по-прежнему будет способствовать её доходам».



Хотя ЕС заявляет, что большая часть его сжиженного газа закупается в США, Катаре и Нигерии, однако СПГ часто продаётся на биржах, где контракты заключаются на объёмы без какой-либо ссылки на происхождение сырья, подчёркивается в статье.



Вторая и, возможно, более важная проблема для Европы состоит в том, что даже после частичного отказа от прежней торговой политики с Россией европейские страны всё ещё в плане энергоресурсов зависят от других государств.



Одним из способов, с помощью которого ЕС надеется избавиться от энергетической зависимости, является «Зелёный курс» — амбициозный план по превращению Европы в первый климатически нейтральный континент к 2050 году. Стоимость этого проекта, по текущим прогнозам, составит более €1 трлн



Первой важной вехой «Зелёного курса» должно стать сокращение к 2030 году выбросов парниковых газов в ЕС на 55% по сравнению с показателями 1990 года. Однако критики всё больше обеспокоены тем, что медленный прогресс в достижении этой цели, помимо огромных затрат для отдельных государств — членов блока, вынудит некоторых обратиться к другому иностранному источнику помощи в энергетическом переходе — Китаю.



При этом мало кто в Брюсселе скажет вам, что отношения ЕС с Пекином в настоящее время можно назвать удовлетворительными.



Угроза, по мнению некоторых, заключается в том, что Китай уже стал стратегически ключевым игроком во многих технологиях и поставках критически важного сырья, необходимого для перехода к «зелёной» экономике.



Однако КНР — это не единственная угроза энергетической безопасности Европы, указывает издание. Евросоюз импортирует энергоносители из многих стран, чьи цели в сфере геополитики и демократии не совпадают с целями Брюсселя. Речь идёт о Катаре, Саудовской Аравии, Казахстане, Ливии и, конечно же, России.



Европа предприняла огромные усилия для решения этой проблемы, и скорость, с которой она отреагировала на российский кризис, впечатляет, учитывая, что когда-то это считалось невозможным. Однако многочисленному и стареющему населению Европы на фоне стагнирующего состояния европейской экономики по-прежнему требуется огромное количество энергии, если они хотят поддерживать свой нынешний образ жизни.



Как выразился один дипломат ЕС: «Ирония жизни в одном из своих проявлений заключается в том, что страны, владеющие преимуществом в сфере энергетики, иногда являются в лучшем случае ненадёжными партнёрами, а в худшем — будущими врагами».