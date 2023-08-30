Das Erste: на 40% выросли поставки российского СПГ на рынок Европы по сравнению с 2021 годом

ЕС планирует отказаться от покупки газа у России, но пока что продолжает покупать его у Москвы. Более того, независимые наблюдатели фиксируют рост поставок российского сжиженного газа в Европу по сравнению с ситуацией до начала конфликта на Украине. Так, если в 2023 году в ЕС за семь месяцев было поставлено 22 млн кубометров СПГ, то за аналогичный период 2021-го всего 15 млн кубометров, сообщает Das Erste, то есть рост составил 40%.

Российский газ продолжает поступать в Европу, однако теперь преимущественно в сжиженном виде, а не по газопроводам. Немецкий телеканал Das Erste, ссылаясь на отчёт НГО Global Witness, указывает, что за первые семь месяцев 2023 года импорт сжиженного природного газа даже увеличился по сравнению с ситуацией до начала специальной операции России на Украине. Рост по сравнению с семью месяцами 2021 года составил целых 40%, если в 2021 году было в Европу было импортировано 15 млн кубометров газа, то за тот же период 2023 года уже 22 млн кубометров.

По подсчётам Global Witness и финского Центра исследования энергии и чистого воздуха (СREA), ЕС таким образом «инвестировал» в российский сжиженный газ €5,3 млрд. Всего на Европу приходится 52% российского экспорта сжиженного газа. Эксперты фиксируют рост значения Европы для российских поставщиков СПГ: если в 2021 году доля Старого Света составляла всего 39%, то за прошлый год она возросла до 49%, а в этом году превзошла и предыдущие показатели.

Телеканал Das Erste отмечает, что экспорт российского сжиженного газа не подпадает под ограничения, введённые Евросоюзом, несмотря на многократные расширения санкционных пакетов. Еврокомиссия в лице энергокомиссара Кадри Симсон призывает страны союза остановить покупку СПГ у России, но «на импорте это до сих пор не сказалось», — констатирует телеканал.

«Шокирует тот факт, что многие страны ЕС стали независимыми от российского трубопроводного газа, но только для того, чтобы заменить его на СПГ, поставляемый на танкерах», — цитирует эксперта Global Witness телеканал. Джонатан Норонья-Гант возмущён тем, что такой политикой европейские предприятия продолжают финансировать Россию.

Согласно статистике, крупнейшим покупателем российского СПГ стала. Испания (7,5 млн кубометров), это 18% от всего российского экспорта сжиженного газа. Только Китай импортирует больше российского СПГ (20%). Не сильно отстают от Мадрида и Бельгия с Францией. На Париж пришлось 7,1 млн кубометров СПГ, а на Брюссель 4,5 млн кубометров. «Благодаря терминалу СПГ в Зебрюгге Бельгия имеет один из немногих портов, способных принимать танкеры ледового класса, работающие на Крайнем Севере», — отмечает телеканал.

Еврокомиссия поставила своей целью полностью отказаться от российского газа, как поставляемого по газопроводам, так и танкерами. Но сделать это удастся не раньше 2027 года, комментирует ситуацию Das Erste. Сейчас Россия уступает по поставкам СПГ в Европу только США и значительно превосходит Катар, Нигерию и Алжир. На долю России приходится 16% поставляемого сжиженного газа.