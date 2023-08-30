Das Erste: на 40% выросли поставки российского СПГ на рынок Европы по сравнению с 2021 годом
Российский газ продолжает поступать в Европу, однако теперь преимущественно в сжиженном виде, а не по газопроводам. Немецкий телеканал Das Erste, ссылаясь на отчёт НГО Global Witness, указывает, что за первые семь месяцев 2023 года импорт сжиженного природного газа даже увеличился по сравнению с ситуацией до начала специальной операции России на Украине. Рост по сравнению с семью месяцами 2021 года составил целых 40%, если в 2021 году было в Европу было импортировано 15 млн кубометров газа, то за тот же период 2023 года уже 22 млн кубометров.
По подсчётам Global Witness и финского Центра исследования энергии и чистого воздуха (СREA), ЕС таким образом «инвестировал» в российский сжиженный газ €5,3 млрд. Всего на Европу приходится 52% российского экспорта сжиженного газа. Эксперты фиксируют рост значения Европы для российских поставщиков СПГ: если в 2021 году доля Старого Света составляла всего 39%, то за прошлый год она возросла до 49%, а в этом году превзошла и предыдущие показатели.
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