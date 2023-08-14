Focus: суровая зима, «длинная рука» Путина и теракты — в Германии опасаются дефицита газа зимой

Немецкие газовые хранилища заполнены практически на 90%, но это не повод расслабляться, считают в Федеральном сетевом агентстве ФРГ. Президент организации Клаус Мюллер считает, что из-за «остаточных рисков» перебои в энергоснабжении этой зимой всё равно возможны. Дело в том, что отопительный сезон может выдастся очень холодным. К тому же глава Кремля Владимир Путин может своей «длинной рукой» перекрыть газовый кран для Юго-восточной Европы. Не исключена и возможность террористических атак на трубопроводы, передаёт Focus слова Мюллера.

Газовые хранилища в Германии заполнены уже практически на 90%, сообщает Focus. Но это всё равно не повод расслабляться, предостерегают в Федеральном сетевом агентстве ФРГ. Президент организации Клаус Мюллер считает, что этой зимой перебои в энергоснабжении всё равно возможны, так как есть «остаточные риски».

В частности, отопительный сезон может выдастся очень холодным, поясняет он: «Российский президент Владимир Путин может закрыть газовый кран для Юго-восточной Европы. Ну и наконец возможным остаётся кошмарный сценарий террористических атак на трубопроводы».

Компании-операторы немецких газовых хранилищ считают, что в этом году им даже удастся превзойти предписанные законом нормы заполнения в 95%. Но угроза дефицита голубого топлива всё равно остаётся, заявили в Ассоциации операторов газовых хранилищ Германии. И если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры, она никуда не денется вплоть до 2026\2027 годов.

В ассоциации говорят, что для обеспечения энергетической безопасности страны, необходимо построить не только больше терминалов для приёма сжиженного природного газа, но и нарастить объёмы газовых хранилищ, а также провести новые трубопроводы.