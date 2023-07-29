УН: украинская энергосистема готовится к худшему зимнему сценарию

01:45
Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет
Президент США Джо Байден пошутил, что в политике находится уже шесть веков.
01:28
Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера
Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.
01:10
Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн
Президент США Джо Байден распорядился предоставить Тайваню оборонную помощь на $345 млн.
01:05
В WTA заявили о недопустимости дискриминации по национальному признаку
Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) считает, что организаторы турнира в Праге должны были допустить российскую спортсменку до участия в соревнованиях.
01:00
Четыре человека погибли в иракской Кербеле из-за пожара во время религиозных шествий
Четыре человека погибли в результате пожара на рынке в иракской Кербеле во время приготовлений к одному из шествий в рамках важного для мусульман дня Ашура.
00:52
Организаторы Игр Будущего создадут тренировочный лагерь для африканских киберспортсменов
Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров подтвердил, что африканские киберспортсмены примут участие в соревнованиях в Казани.
00:49
Терёхин: Черчесов будет главным кандидатом в любую команду РПЛ
Экс-нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин считает, что бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сможет быстро найти работу у себя на родине.
00:48
Украинские войска за сутки 59 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 59 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 226 снарядов.
00:45
В ФРГ мужчина ворвался в два многоквартирных дома и застрелил трёх человек
В Германии мужчина ворвался в два многоквартирных дома в коммуне Лангвайд рядом с Аугсбургом, застрелил трёх и ранил двух человек.
00:38
Путин отметил сходство подхода африканской миссии по Украине с китайским мирным планом
Подход африканской миссии по Украине перекликается с китайским мирным планом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
00:34
Песков: меморандума по итогам встречи Путина с лидерами Африки по Украине не планируется
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что меморандума по итогам встречи Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине не планируется.
00:34
Аршавин назвал хорошей сделкой трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»
Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин считает, что петербургский «Зенит» заключил отличную сделку по продаже бразильского нападающего Малкома в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.
00:33
Мэр Таганрога ввёл режим ЧС в районе взрыва
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев подписал постановление о введении режима ЧС в районе взрыва и проведении восстановительных работ.
00:30
Хачанов вернулся к тренировкам после травмы
Россиянин Карен Хачанов начал подготовку к возвращению в тур Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сезона-2023 после травмы.
00:23
Президент ЮАР: конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём
Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём.
00:22
Путин: Запад долго готовился к подрыву государственности России
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад долгие годы готовился к гибридной войне с Россией, стараясь нанести ущерб её позиции в мире и подорвать государственность.
00:14
Путин: России непонятно, зачем Запад втягивает Украину в НАТО
Российский президент Владимир Путин заявил, что России непонятно, зачем Запад втягивает Украину в НАТО, отметив, что это создаёт угрозу российской безопасности.
00:13
Российский боксёр Батыргазиев хотел бы встретиться на ринге с украинцем Ломаченко
Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев признался, что теперь готов к поединкам с лучшими боксёрами планеты.
00:11
Байден забыл подписать указ после выступления в штате Мэн
Президент США Джо Байден забыл, что должен подписать указ в штате Мэн, где проходила церемония подписания.
00:06
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Бериславском районе Херсона
Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Бериславском районе Херсона.
23:59
Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины
Российский президент Владимир Путин заявил о готовности России искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
23:49
Путин заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН
Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами африканских стран по Украине в формате рабочего обеда заявил, что Россия действует в полном соответствии с Уставом ООН.
23:48
Российский шахматист Демченко перешёл в сборную Словении
Гроссмейстер Антон Демченко больше не будет выступать за сборную России по шахматам.
23:45
Россиянке Семёновой грозит тюремный срок в США из-за наркотиков
Находящейся в тюрьме в США россиянке Наталье Семёновой грозит до десяти лет заключения по двум пунктам обвинения, связанным с наркотиками, заявил её адвокат Алексей Тарасов.
23:35
Путин проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидерами стран Африки по ситуации вокруг Украины.
23:33
Военная хроника: удар по зданию СБУ в Днепропетровске был нанесён без воздушной тревоги
Военная хроника сообщила, что удар по зданию Службы безопасности Украины в Днепропетровске был нанесён без объявления воздушной тревоги.
23:32
FIE: отмена дисквалификации Харлан соответствует олимпийскому духу
Временный глава Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис не видит каких-либо серьёзных нарушений в снятии дисциплинарных санкций с украинки Ольги Харлан.
23:31
Путин назвал Сенегал надёжным партнёром России в Африке
Россия считает Сенегал своим надёжным партнёром в Африке, заявил российский президент на встрече с лидером африканского государства Маки Салем.
23:10
Алдонин рассказал, как поддерживает физическую форму
Двукратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Евгений Алдонин признался, что старается поддерживать приличную спортивную форму.
23:10
Путин назвал приоритетом для России всестороннее развитие связей с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил, что приоритетом для России является всестороннее развитие связей с Африкой.
23:05
Мостовой — о тренерской карьере: поработал бы в высшей лиге
Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой признался, что не готов работать тренером в низших дивизионах.
22:58
Минюст России исключил организацию «Зона права» из реестра иноагентов
Минюст России исключил правозащитную организацию «Зона права» из реестра иноагентов в связи с прекращением её деятельности.
22:55
Пострадавшая при теракте в Таганроге рассказала о деталях случившегося
Одна из пострадавших в результате теракта в Таганроге, женщина по имени Ирина, рассказала RT детали случившегося.
22:43
Романо: Фабиньо прошёл медицинское обследование в «Аль-Иттихаде»
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии.
22:43
В МИД России анонсировали запуск электронной визы 1 августа
В консульском департаменте МИД России анонсировали запуск электронной визы 1 августа.
22:34
Зеленский подтвердил повреждение здания СБУ в Днепропетровске
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повреждение здания СБУ в Днепропетровске в результате взрыва.
22:32
Команда легенд России обыграла сборную звёзд Африки в товарищеском футбольном матче
Сборная легенд России по футболу нанесла поражение в товарищеском матче команде звёзд Африки в Санкт-Петербурге.
22:31
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВСУ начинают разваливаться под натиском ВС России
Украинская армия начинает разваливаться под ударами ВС России, она несёт большие потери. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
22:26
В Белом доме заверили, что американские военные на Украине не участвуют в боевых действиях
Находящиеся на Украине американские военные не принимают участия в боевых действиях, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
22:12
Военный эксперт Кнутов о видео взрыва в Таганроге: вполне возможно, упали обломки ракеты
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT предположил, что на видео с авторегистратора, появившемся ранее в сети, может быть запечатлён момент падения обломков сбитой украинской ракеты.
22:10
Гафин — о Захаряне в «Лацио»: Арсен ближе всего к аэропорту Курумоч в Самаре
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в шутливой форме ответил журналистам о возможной продаже полузащитника Арсена Захаряна.
22:06
Беспилотник американской коалиции опасно сблизился с самолётом ВКС России в Сирии
В сирийской провинции Ракка 28 июля беспилотник MQ-9 «коалиции» США совершил опасное сближение с самолётом Су-34 российских ВКС, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
22:05
Зеленов — о Рябчуке: «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на столичный клуб из-за переговоров по защитнику Олегу Рябчуку.
22:02
СК опубликовал видео работы следователей на месте ракетного удара ВСУ в Таганроге
Следственный комитет опубликовал видео работы следователей на месте ракетного удара ВСУ в Таганроге.
22:02
В Белом доме заявили, что не поощряют ударов ВСУ по территории России
В Белом доме на фоне теракта в Таганроге заявили, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России.
22:00
Военная хроника сообщила об ударе по управлению СБУ в Днепропетровске
Военная хроника сообщила об ударе, по предварительным данным, ракетами ОТРК «Искандер» по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске.
22:00
Sport FM: «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на «Спартак» за переговоры с Рябчуком
«Олимпиакос» принял решение подать жалобу в ФИФА на «Спартак» за переговоры с защитником Олегом Рябчуком.
21:53
Белый дом: США могут свернуть сотрудничество с Нигером, в том числе в сфере безопасности
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон может свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.
21:51
Представитель африканской медиагруппы заявил о важности роли СМИ на саммите
Африканские СМИ, молодёжь не могли пропустить саммит Россия — Африка, заявил директор по связям с общественностью международной африканской медиагруппы Франсуа Бекоро в беседе с RT.
21:48
Путин заявил, что Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии
Россия выступает за суверенитет и территориальную целостность Ливии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.