УН: украинская энергосистема готовится к худшему зимнему сценарию

Украине нужно готовиться к разным сценариям развития событий в зимний период из-за возможных ракетных ударов России по энергосистеме. Как передают «Украинские новости», глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий посоветовал украинцам не избавляться от генераторов и запастись дополнительным топливом.

Украина готовится к разным сценариям развития событий в зимний период из-за возможных ракетных ударов России по энергосистеме. Как передают «Украинские новости», об этом заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, нельзя спрогнозировать действия Москвы, поэтому нельзя исключать возможность блэкаутов. Председатель правления посоветовал украинцам не избавляться от генераторов и запастись дополнительным топливом. Ракетные или дроновые атаки могут существенно изменить развитие событий, поэтому нельзя расслабляться, подчеркнул Кудрицкий.

«Энергетики делают всё возможное для обеспечения эффективного и стабильного отопительного сезона. Продолжаются ремонты повреждённого россиянами оборудования, происходит модернизация инфраструктуры. Тем не менее нам всем следует быть готовыми к любым сценариям этой зимы», — подчеркнул руководитель «Укрэнерго».

Кудрицкий добавил, что информацию о состоянии энергосистемы обнародовать не будут, чтобы этими данными не воспользовались россияне.