Вести: украинская энергосистема перед зимой имеет минимальный запас прочности

На Украине уже летом задумываются, как пережить предстоящую зиму на фоне возможных ударов России по энергетической сети страны. Как пишут «Вести», хотя чиновники заявляют о самом масштабном ремонте энергосистемы, призывы экономить энергию летом со стороны энергокомпаний расцениваются жителями как признак грядущего кризиса.

В середине лета на Украине уже задумываются о предстоящей зиме. Как пишут «Вести», вопрос готовности страны к потенциальным атакам России по энергообъектам волнует не только профильные органы власти, но и простых граждан, отвыкших от блэкаутов и почасовой подачи электроэнергии.

Как продолжает издание, в СМИ о подготовке к зиме информация противоречивая. С одной стороны, министр энергетики Герман Галущенко заявляет о самом масштабном ремонте энергосистемы. С другой — призывы экономить энергию летом со стороны энергокомпаний расцениваются обывателями как признак кризиса.

Из-за российских обстрелов электросети на Украине до сих пор в таком состоянии, что являются объектом пристального внимания не только украинских компетентных лиц, но и западных партнёров. На днях состоялось заседание Координационной группы G7+, возглавил которое заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт. Он и другие участники мероприятия узнали от министра энергетики Германа Галущенко о «самой масштабной за всю историю ремонтной кампании на энергетических объектах Украины». Министр дал понять, что новые обстрелы весьма вероятны, поэтому помощь от партнёров будет не лишней.

Галущенко запросил у партнёров оборудование для электросетей, оборудование для высоковольтных сетей и системы децентрализации генерации, в частности газовые турбины.

О том, что и сами энергетики с тревогой ожидают зиму 2023—2024 годов, свидетельствуют планы кабмина импортировать электроэнергию. С этой целью Герман Галущенко попросил у Координационного совета G7+ разрешение ENTSO-E на максимальную пропускную способность межгосударственных пересечений до 2 ГВт, «что сейчас технически возможно». В том, что это реально, можно было убедиться 16 июля 2023 года, когда состоялся первый импорт электроэнергии из Польши на Украину.

Тем временем на местах готовят альтернативу электроэнергии из сети. Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус на выездном заседании комитета в Одесской области рассказал: «Мы планируем рассмотреть проекты, которые можно реализовать в Одессе и Одесской области с целью усиления энергетической безопасности региона».

Уже предусмотрено строительство объектов генерации, которые обеспечивали бы Одесскую область электроэнергией автономно, если всеукраинская сеть будет выведена из строя. Но позже Андрей Герус посоветовал украинцам основательно подготовиться к осенне-зимнему сезону.

Со своей стороны, замминистра энергетики Фарид Сафаров, участвовавший в выездном заседании, перечислил уже работающие проекты помощи. Среди них — «Луч надежды» — инициатива Еврокомиссии, по которой Украина получит от итальянской компании Enel солнечные панели, которыми предполагается оборудовать объекты критической инфраструктуры.

Японское агентство международного сотрудничества JICA также передаст бесплатно 100 комплектов оборудования для альтернативной непрерывной генерации электроэнергии.

Но ситуация остаётся сверхсложной — на Украине более чем из 100 подстанций свыше 26 частично уничтожены, рассказал депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Таким образом, украинские союзники не питают иллюзий по поводу наступающей зимы. Нет их и в территориальных общинах. На Форуме энергетической безопасности общин участники пришли к такому выводу: каждая община должна выстроить модель энергообеспечения, базирующуюся на имеющихся в общинах дешёвых ресурсах, «и совсем, особенно во время войны, не надо следовать за модными трендами декарбонизации, зелёной энергетики».

Впрочем, ряд экспертов заявили, что альтернатива в виде заводов по переработке мусора в электроэнергию — вполне разумное решение. Депутат и член профильного парламентского комитета Алексей Кучеренко в социальной сети разместил информацию о крупнейшем в мире таком заводе в ОАЭ. А директор департамента развития возобновляемой энергетики Госэнергоэффективности Елена Ленская на днях заявила, что повышение энергостойкости общин должно осуществляться за счёт широкого использования возобновляемых источников энергии.

Но чтобы запустить энергорешения в общинах, нужны деньги и время, которого почти не осталось. В ООН считают, что Украина не успеет отремонтировать сети до зимы, а они и так работают в аварийном режиме и с минимальным запасом прочности. Автономная генерация драгоценных киловатт, на что делают ставку международные партнёры Украины, — это ситуативная страховка для объектов критической инфраструктуры, поэтому рядовым гражданам надо думать об электроэнергии уже сегодня.

Перспективы обрисовал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук: «Условия, в которых мы начнём эту зиму, будут намного хуже тех, что были в начале прошлой зимы». Потому что на выходе из зимних блэкаутов было разрушено или повреждено около 75% генерации, чего не было в начале 2022 года.