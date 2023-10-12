WION Оригинал

WION: рубль укрепился на фоне геополитического кризиса и скачка цен на нефть

Материал представлен в переводе ИноТВ
Рубль демонстрирует значительное восстановление, несмотря на недавнюю волатильность и геополитическую напряжённость, передаёт телеканал WION. Кроме того, растущие цены на нефть привели к увеличению в октябре налоговых поступлений в российский бюджет от энергетических компаний, что может привести к дальнейшему восстановлению курса российской валюты.
Российский рубль демонстрирует значительное восстановление, несмотря на недавнюю волатильность и геополитическую напряжённость. Рубль восстановился после падения до самого низкого значения за более чем 18 месяцев по отношению к доллару, и это падение было во многом связано с сокращением предложения иностранной валюты.
 
Однако курс рубля укрепился из-за роста цен на нефть на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. В связи с опасениями по поводу снижения аппетита к риску, вызванного конфликтом между Израилем и группировкой ХАМАС, российская валюта укрепилась более чем на 0,7 процента и торгуется по курсу 99,75 рубля за доллар. Это ознаменовало восстановление с рекордно низкого уровня в 133 рубля за доллар в марте 2022 года.
 
Рубль также показал заметный рост по отношению к другим валютам, включая евро и иену. Недавнее падение до трёхзначного значения привело к повышению процентных ставок. Хотя на этот раз устные интервенции были ограничены, ключевая ставка была поднята в сентябре до 13 процентов, и теперь аналитики ожидают очередное повышение 27 октября.
 
Между тем, растущие цены на нефть марки Brent, которая сейчас составляет 87,85 доллара за баррель, привели к увеличению в октябре налоговых поступлений в российский бюджет от энергетических компаний, что потенциально может привести к дальнейшему восстановлению курса рубля.
 
Дата выхода в эфир 11 октября 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
WION Индия Азия
теги
валюта деньги нефть Россия рубль финансы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров