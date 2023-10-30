NIUS: «нужно быть честными, всё равно покупаем российский газ», — глава тюрингской СвДП призывает подумать над запуском оставшейся трубы «Северного потока»

Затраты на энергию — «кровеносная артерия экономики» в XXI веке, но несмотря на энергетический кризис в Германии, Роберт Хабек настаивает на отказе от российского газа и отказе от разработки немецких месторождений. Лидер тюрингского отделения СвДП в интервью порталу NIUS призывает «честно» признать, что СПГ, который пропагандирует Хабек, всё равно происходит из России и уже поэтому не стоит исключать опцию его покупки через оставшуюся неповреждённой трубу «Северного потока».
ТОМАС КЕММЕРИХ, глава тюрингского отделения СвДП: Нам необходимо заняться добычей сланцевого газа. Я не знаю, сколько мы сможем извлечь из миллиардов кубических метров, хранящихся под Германией. Но запреты Хабека... вообще ничего не предпринимать (в этой ситуации. — ИноТВ) — посылают совершенно неправильный сигнал. И ещё что касается газа, то да, мы его покупаем не напрямую из российских резервов, а через третьи руки. И стоит просто спросить себя: ведь все в любой пивной и на футбольном поле знают, что в этом нет смысла, если газ теперь будет возиться только в танкерах через весь мир. Даже Хабек признаёт: «Да, там есть молекулы российского газа».
Но нет! Это либо российский газ, либо его замена, когда российский газ сжёг кто-то другой, а мы купили поэтому излишки. Мы должны быть честными — и чем быстрее, тем лучше. Ещё раз, для немецкой экономики самым насущным в XXI веке, главной кровеносной артерией экономики являются затраты на энергию. Пятьдесят лет назад в результате нефтяного шока 1974 года нам потребовалось очень много времени, чтобы оправиться. На этот раз надо быть быстрее, иначе я бы чувствовал себя очень некомфортно.
РАЛЬФ ШУЛЕР, модератор NIUS: То есть вы хотели бы снова получать российский газ напрямую из России через ещё не повреждённую трубу «Северного потока»?
ТОМАС КЕММЕРИХ, глава тюрингского отделения СвДП: Я... если я всё равно собираюсь получить его обходным путём, то я бы для начала хотя бы проверил опции и на каких ещё условиях это возможно.
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