Politico: мир скатывается в Дикий Запад

В мире исчезли факторы, которые сдерживали развитие конфликтов, пишет Politico. По словам автора статьи, страны стали сомневаться во влиянии Запада, на арену стали выходить новые государства и организации, способные заниматься миротворческой миссией, а глобализация в случае конфликта тут же начинает свой откат.

Конфликт между Израилем и ХАМАС говорит о том, что началась новая эпоха, в которой войны больше не являются экстраординарным событием, происходящим примерно раз в десять лет, пишет Politoco. После терактов 11 сентября войны стали более обыденным явлением и это поворотный момент в истории, отмечает автор статьи. «Страны больше не боятся наносить удары, и война снова стала приемлемой».

Но на сегодняшний день Ближним Востоком конфликты не ограничиваются, напоминает журналист. Продолжаются конфликты в Нагорном Карабахе; солдаты стоят в повышенной готовности на границе Сербии и Косова; военные перевороты распространились по всей Африке от Габона до Нигера; спорят Индия и Китай. Кроме того, есть вероятность распространения нынешней войны в секторе Газа по всему региону.

«Эта новая эра сотрясает фундамент, на котором мир стоял после Второй мировой войны. И это представляет собой глобальные «структурные изменения», которые затронут всё: от связей до технологий и устойчивого развития», — пишет автор.

Во-первых, когда вспыхивают войны, соседние регионы начинают фрагментироваться, создавая среду, наполненную стенами и барьерами. Интеграция идёт вспять. Это хорошо видно на примере нынешней ситуации на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия «заморозила» нормализацию отношений с Израилем, а в дальнейшем и экономические отношения могут быть разрушены.

Кроме того, многие страны начинают сомневаться в том, что западный лагерь ещё способен командовать и управлять миром. Страны больше не боятся западных санкций, и это значит, что они могут начать вести войны по-своему. Например, когда разразилась война между Израилем и ХАМАС, наследный принц Саудовской Аравии позвонил своему иранскому коллеге, чтобы обсудить конфликт. Это беспрецедентный случай, пишет автор статьи.

Более того, в миротворческой деятельности с ООН начинают конкурировать новые блоки, в том числе БРИКС, а также Шанхайская организация сотрудничества. А в некоторых случаях правительства полностью избегают дипломатии.

Наконец, появляется новая группа стран, которые пытаются остановить войну и предложить урегулирование. Например, в случае войны на Украине новым посредником стал Катар. Кроме него на эту роль претендуют Саудовская Аравия, ОАЭ и Сингапур. Эти страны будут привносить собственные формулы и идеи, формируя то, как регионы и экономики будут выглядеть в постконфликтный период.

Следующее десятилетие будет наполнено большим количеством боевых действий и потрясений, чем мир видел почти за столетие, считает автор статьи. А барьеры, которые в прошлом препятствовали возникновению войн — от западных санкций до гражданских восстаний, — разрушились.

И поскольку существующие ограждения ломаются, новые взамен их не строятся, это означает, что мир, возможно, вступает в период, похожий на Дикий Запад, считает автор статьи. При этом в мире распространяется ядерное оружие, так что началась новая игра в «ядерные шахматы».

Поэтому сейчас очень важно изменить архитектуру мира так, чтобы в случае возникновения войн существовали новые преграды для их сдерживания и поддержания определённого статус-кво. Одной из таких идей могло бы стать соглашение между членами «Большой двадцатки», в котором говорилось бы, что страны, которые начнут следующие войны, потеряют способность торговать с членами группы, предлагает автор статьи в Politico.