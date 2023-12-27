NYP: Байден полил Ближний Восток бензином и передал спички противникам

Ближний Восток в огне, и, скорее всего, дальше будет только хуже. И виноват в этом президент Байден, пишет New York Post. Его беспомощная политика позволила ХАМАС и его сторонникам почувствовать растущее напряжение между США и Израилем и свою безнаказанность, что подтолкнуло их к нападению.

Ближний Восток в огне, и, скорее всего, дальше будет только хуже. И виноват в этом президент Байден, уверено издание New York Post. Его беспомощная политика позволила ХАМАС и его сторонникам почувствовать растущее напряжение между США и Израилем и свою безнаказанность, что подтолкнуло их к нападению.

Даже сейчас Байден продолжает вселять надежду в террористов своими неуклюжими публичными заявлениями. А чего стоит унижение, которому Соединённые Штаты подвергаются в Красном море, и бесконечные нападения на американские военные объекты по всему региону?

Президент наконец-то распорядился дать значимый ответ одной из иракских группировок за нападение на американских военнослужащих, но что это изменит, восклицает автор. Этого слишком мало, и уже слишком поздно.

Байден ничего не понимает в Ближнем Востоке, его подход глубоко ошибочный. Он словно полил регион бензином и передал спички противникам.