New York Post Оригинал

NYP: Байден полил Ближний Восток бензином и передал спички противникам

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Ближний Восток в огне, и, скорее всего, дальше будет только хуже. И виноват в этом президент Байден, пишет New York Post. Его беспомощная политика позволила ХАМАС и его сторонникам почувствовать растущее напряжение между США и Израилем и свою безнаказанность, что подтолкнуло их к нападению.
NYP: Байден полил Ближний Восток бензином и передал спички противникам
AP
Ближний Восток в огне, и, скорее всего, дальше будет только хуже. И виноват в этом президент Байден, уверено издание New York Post. Его беспомощная политика позволила ХАМАС и его сторонникам почувствовать растущее напряжение между США и Израилем и свою безнаказанность, что подтолкнуло их к нападению. 
 
Даже сейчас Байден продолжает вселять надежду в террористов своими неуклюжими публичными заявлениями. А чего стоит унижение, которому Соединённые Штаты подвергаются в Красном море, и бесконечные нападения на американские военные объекты по всему региону?
 
Президент наконец-то распорядился дать значимый ответ одной из иракских группировок за нападение на американских военнослужащих, но что это изменит, восклицает автор. Этого слишком мало, и уже слишком поздно. 
 
Байден ничего не понимает в Ближнем Востоке, его подход глубоко ошибочный. Он словно полил регион бензином и передал спички противникам.  
 

 

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источник
New York Post США Северная Америка
теги
Ближний Восток война вооруженный конфликт геополитика Джо Байден США
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