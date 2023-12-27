NYP: Байден полил Ближний Восток бензином и передал спички противникам
В РАМТ объяснили RT отмену спектаклей «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Чёрная версия» по произведениям писателя Бориса Акунина*.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил спасателей и пожарных с профессиональным праздником.
Жители Тюмени смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды в ночь на субботу, 30 декабря, заявил исследователь атмосферных явлений Дамир Ялышев.
Тренер российской фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова заявила, что не против, чтобы её подопечных сопровождали родители на соревнованиях.
Замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ кандидат юридических наук Генрих Девяткин рассказал о схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники используют смс.
Тренер российской фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова рассказала, имеются ли идеи программ на 2024 год.
Ренато Веласко, агент защитника «Жил Висенте» Габриэля Перейры, высказался об интересе ЦСКА к своему клиенту.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвастался, что в ходе июльского саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе его посадили не на место гостя, а к рядовым членам НАТО.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в преддверии Нового года погода в столичном регионе будет заметно меняться.
На полигоны в Тюмени вывезли более 27 тыс. куб. м снега, убранного из общественных пространств за сутки.
Замглавы Минфина Иван Чебесков в интервью телеканалу «РБК-ТВ» заявил, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ России может начаться к концу 2024 года.
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии весной могут приступить к работе на матчах РПЛ.
Никаких переговоров об освобождении арестованных в Сербии протестующих быть не может — их задержали по закону, заявил RT председатель Движения социалистов Александр Вулин. Он напомнил, что речь идёт о людях, которые вели себя агрессивно и проявляли насилие.
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать системные подходы к оплате труда педагогов.
Российский президент Владимир Путин поручил предусмотреть в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество.
Президент России Владимир Путин призвал разработать в стране систему наставничества для детей и молодёжи.
Психолог Анастасия Елисеева рассказала, как не нарушить принципы правильного питания в новогодние праздники. В частности, она посоветовала заранее разработать план.
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что у него нет желания комментировать назначение российского тренера Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».
«Яндекс» зарегистрировался на территории специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. В реестре САР появилась запись о том, что 26 декабря международная компания включена в реестр участников.
В ходе прений сторон в Тверском суде Москвы прокурор попросил назначить Егору Штовбе и Артёму Камардину шесть и семь лет колонии соответственно за чтение оскорбительных стихов о Донбассе.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что желает олимпийской чемпионке Камиле Валиевой поскорее забыть историю с допинг-скандалом.
Диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева рассказала об альтернативах традиционному салату оливье.
На заседании Совета молодёжи при главе Выборгского района Ленобласти подвели итоги работы за 2023 год.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года. По его мнению, есть все предпосылки к тому, что украинский фронт рухнет.
Мать российского шпажиста Сергея Биды — двукратная призёрка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина — рассказала, зачем её сын вместе с женой уехали в США.
Президент США Джо Байден изменил позицию по поводу помощи Украине, напомнив Владимиру Зеленскому, что поставки оружия не будут бесконечными.
Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, приговорённому к десяти годам тюрьмы за взятку. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Дед российского фехтовальщика Сергея Биды, двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, отреагировал на объявление в розыск своего внука.
Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков высказался о задаче клуба после зимней паузы в РПЛ.
В тверской «Школе фермера» 28 человек закончили обучение и получили дипломы о переподготовке государственного образца по специализации «Растениеводство».
В главном управлении культурного наследия Московской области рассказали о внесении вокзала архитектора Ивана Струкова в реестр памятников России.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб с профессиональным праздником.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию касательно интереса «Реала» к защитнику Нуралы Алипу.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Кировский и Петровский районы Донецка после освобождения Марьинки будут меньше обстреливаться ВСУ.
Глава МЧС России Александр Куренков поздравил спасателей с профессиональным праздником.
В Верхней Пышме (Свердловская область) допросили и отправили под арест мужчину-инвалида, который напал на родителей с ножом. Ему проведут судебную психиатрическую экспертизу.
Первый заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью Financial Times заявила, что Киев намерен задержать пенсии, зарплаты учителям и госслужащим, если не получит помощь Запада.
Пермский зоопарк принимает нераспроданные новогодние ели, чтобы дать им вторую жизнь.
Павел Озорных, врач-педиатр медицинской компании СберЗдоровье, посоветовал обращаться за медицинской помощью, если ребёнок получил травму на ледяной горке.
Германии следует изменить политический курс в отношении России, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. По его мнению, для Германии сейчас характерна позиция, согласно которой Россию нужно пытаться ослабить во всех отношениях, чтобы она перестала представлять угрозу. Такая политика, считает Кречмер, уходит корнями в XIX век.
Решение о восстановлении Марьинки будет приниматься позже, но с высокой долей вероятности оно будет положительным, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Президент России Владимир Путин созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области, которому пообещал экскурсию в Эрмитаже в рамках акции «Ёлка желаний».
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказал мнение касательно возможного боя между американцем Джастином Гэтжи и россиянином Исламом Махачевым.
Синоптики сообщили о потенциально опасной погоде в Тюменской области 28 и 29 декабря из-за гололёда.
Предварительный загар, обильное питьё и правильный режим сна и питания помогут не заболеть человеку при резкой смене климата и часового пояса, рассказала URA.RU доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова.
Ульяновский зоопарк объявил традиционную новогоднюю акцию по сбору ёлок, сосен и пихт.
Российский фигурист Валерий Ангелопол, ранее выступавший в паре с Ариной Ушаковой, сообщил, что они с партнёршей не сошлись стилями.
В 2023 году участники городских программ Москвы по развитию молодёжного технологического предпринимательства создали больше 130 стартапов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек. Искусственно увеличить такие расходы не получится — средств для этого просто нет, подчеркнул он.
Турагент, бизнес-тренер Тариел Гажиенко рассказал, как можно снизить стоимость новогоднего путешествия.