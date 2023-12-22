New York Times уличила Израиль в преднамеренных бомбардировках мирных жителей Газы

Расследование The New York Times показало, что в первые недели войны ЦАХАЛ активно использовал одни из самых мощных бомб на юге сектора Газа. По словам издания, примечательно, что именно этот район власти еврейского государства указали в качестве безопасного для гражданского населения.

В первые шесть недель войны в Газе Израиль регулярно использовал одни из своих самых больших и разрушительных бомб в районах, которые он указывал как безопасные для гражданского населения. К такому выводу пришла The New York Times, проведя исследование визуальных свидетельств.

Издание сосредоточилось на поиске видеодоказательств использования 2000-фунтовых бомб на юге анклава, куда Тель-Авив приказал палестинцам перебраться. Хотя боеприпасы такого размера используются некоторыми западными армиями, эксперты утверждают, что американские войска «больше не сбрасывают их в густонаселённых районах».

Журналистам помогла программа, которая сканировала спутниковые снимки юга Газы и искала следы применения 2000-фунтовых бомб. Затем они просматривали результаты поиска «вручную», чтобы определить воронки шириной от 40 футов, которые обычно оставляют боеприпасы такого типа на песчаной почве.

В конечном итоге расследование выявило 208 воронок. Вероятно, их количество было ещё большим, но остальные не удалось найти из-за ограниченности спутниковых снимков и различий в последствиях взрыва. Тем не менее даже эти результаты показывают, что 2000-фунтовые бомбы представляли собой «повсеместную угрозу для мирных жителей, ищущих безопасность на юге Газы», обращает внимание The New York Times.

В ответ на вопрос издания об использовании бомбы на юге анклава, представитель ЦАХАЛ заявил, что приоритетом Израиля является уничтожение ХАМАС. «Вопросы такого рода будут рассмотрены на более позднем этапе», — добавил чиновник, заверив, что вооружённые силы еврейского государства «принимают возможные меры, чтобы снизить ущерб гражданскому населению».

Между тем власти США заявили, что Израилю следует делать больше для сокращения жертв среди мирных жителей Газы. Пентагон увеличил поставки ЦАХАЛ бомб меньшего размера, которые, по мнению ведомства, лучше подходят для ведения городских боёв. Тем не менее с октября Соединённые Штаты также отправили более 5 тыс. МК-84, которые представляют один из типов 2000-фунтовых бомб, подчёркивает The New York Times.