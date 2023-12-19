Помпео: из-за своей нерешительности Байден подверг Америку опасности

Администрация Байдена слишком нерешительна и слишком боится обострения конфликтов, а имидж Америки от этого страдает, заявил в интервью Fox Business бывший госсекретарь Майк Помпео. Новый опрос показал, что 50 процентов американцев считают, что политический курс Байдена по отношению к Ирану повредил безопасности США.
Так и есть! Иранские прокси атаковали американские базы в Ираке и Сирии 98 раз с 17 октября. 98 раз! Как показал новый опрос Fox News, 50 процентов зарегистрированных избирателей заявляют, что политика президента Байдена в отношении Ирана повредила безопасности США. Только 12 процентов высказали противоположное мнение.
Итак, ослабив санкции, они (власти США. — ИноТВ) уже позволили Ирану получить миллиардные доходы. Ещё не слишком поздно? Что они могут сделать сейчас, чтобы убедительно продемонстрировать жёсткость по отношению к Ирану?
МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США:Мария, ещё не поздно. Никогда не поздно. Со временем действительно становится труднее. И вы продемонстрировали… не только на этом театре военных действий, в Иране, но и в Афганистане…
Да.
МАЙК ПОМПЕО:… и в отношении Компартии Китая в более широком смысле… Глубокое глобальное непонимание места Америки в мире и того, как вернуть возможность сдерживания. У нас есть война и в Европе! Ещё не поздно, можно всё вернуть. Но потребуются решительные действия. Боюсь, что любые действия, которые действительно могли бы сдержать Иран, администрация Байдена воспримет как риск обострения напряжённости. Именно из-за этого мы в таком положении.
Нельзя бояться собственной тени. Надо чётко обозначить свои красные линии, а потом подкреплять их силой. А нынешняя администрация раз за разом, в широком смысле, по всему миру не справляется с этой задачей. И она определённо сделала жизнь американцев менее безопасной. Мы видели, что сделали с Израилем. Мы знаем, что безопасность арабских государств Персидского залива тоже пострадала. Сегодня мир опаснее, потому что Америка отступает от простых истин.
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