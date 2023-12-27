Le Figaro: в 2024 году Западу нужно выйти из своего летаргического сна
Предварительный загар, обильное питьё и правильный режим сна и питания помогут не заболеть человеку при резкой смене климата и часового пояса, рассказала URA.RU доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова.
Ульяновский зоопарк объявил традиционную новогоднюю акцию по сбору ёлок, сосен и пихт.
Российский фигурист Валерий Ангелопол, ранее выступавший в паре с Ариной Ушаковой, сообщил, что они с партнёршей не сошлись стилями.
В 2023 году участники городских программ Москвы по развитию молодёжного технологического предпринимательства создали больше 130 стартапов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко не знает, откуда взять деньги на мобилизацию полумиллиона человек. Искусственно увеличить такие расходы не получится — средств для этого просто нет, подчеркнул он.
Турагент, бизнес-тренер Тариел Гажиенко рассказал, как можно снизить стоимость новогоднего путешествия.
Россельхознадзор собирается ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан птицеводческой продукции из Соединённых Штатов.
В правительстве Тюменской области отметили рост популярности цифровых сервисов среди жителей региона в 2023 году.
Власти Ижевска отменят плату на платных парковках в новогодние праздники — с 30 декабря по 8 января.
Синоптики предупредили о сильном снеге в Челябинской области и дожде на крайнем юге 28 декабря.
В Сургутскую травматологию за минувшие сутки обратились более 200 взрослых и 61 ребёнок — это абсолютный рекорд для города.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что свыше 657 тыс. квадратных метров индивидуального жилья ввели в строй на территории Новой Москвы в текущем году.
Защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в «Реале».
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с главой МЧС России Александром Куренковым. Они обсудили итоги работы регионального управления ведомства в 2023 году.
Стали известны призовые фигуристов на чемпионате России по прыжкам.
Тренер российской фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова рассказала, какое качество её подопечной наиболее порадовало в этом сезоне.
Сбербанк после новогодних каникул вводит комиссию 7,5—11,5% от суммы кредита для девелоперов, клиенты которых воспользуются льготной ипотекой.
Тренер российской фигуристки Ксении Синицыной Светлана Панова заявила, что её подопечная получает удовольствие от соревнований.
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила отправить в ВСУ половину украинских силовиков.
Мэр Владивостока Константин Шестаков назвал главные события для города в 2023 году.
Российская фигуристка Арина Ушакова сообщила, что их дуэт с Валерием Ангелополом распался.
Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал признание города одной из молодёжных столиц следующего года.
Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский выразил мнение, что 2024 год может оказаться для ВС Украины ещё более тяжёлым из-за необходимости закончить боевые действия.
Российская фигуристка Камила Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о запуске на Кольцевой линии столичного метро «вязаного» поезда.
Экспорт российской свинины в Китай может начаться в ближайшие два месяца — после прохождения предприятиями необходимой аттестации. Информацию об этом предоставил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Согласно новому исследованию, 30% россиян встречали Новый год в транспорте хотя бы один раз, причём 10% хотели бы повторить такой опыт, а почти 23% были бы не против попробовать новый формат празднования.
Продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков объяснил в беседе с RT, почему стал инициатором коллективного иска к блогеру Анастасии Ивлеевой.
По факту травмирования ребёнка в детсаду в Воронежской области организовали проверку.
Большинство россиян (около 95%) продолжают читать новости в новогодние праздники, говорится в новом исследовании.
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители столицы могут купить новогодние подарки на маркетплейсе «Москва — добрый город».
Товарооборот между Россией и Индией в 2023 году достиг исторической отметки, превысив $50 млрд. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар.
Найдено тело сборщика кедрового ореха, который пропал в октябре в тайге в Бичурском районе Бурятии.
Столичный производитель выпустил 60 единиц лазерного оборудования в 2023 году, что в три раза превышает объёмы 2022 года, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Российский лыжник Денис Филимонов одержал победу в спринте свободным стилем на «Красногорской лыжне».
Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил о начале работ по капитальному ремонту причала Сетунь, расположенному на западе столицы.
Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил план реконструкции крупных центров электропитания и повышения надёжности электроснабжения в регионе.
Выставки к 90-летию грузинского, советского и российского скульптора Зураба Церетели состоятся в Москве.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о строительстве термально-оздоровительного комплекса с открытыми и закрытыми бассейнами в Сосенском поселении Новой Москвы.
Компания «РЖД» 28 декабря запустит первый полностью импортозамещённый аналог электропоезда «Ласточка», поезд будет носить имя «Финист».
Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» состоится 25 февраля в Санкт-Петербурге.
На Украине сообщили об объявлении воздушной тревоги на территории Днепропетровской и Кировоградской областей.
ХК «Авангард» и словацкий нападающий Томаш Юрчо заключили трудовое соглашение.
Главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина на Украине заочно приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества.
Елена Ершова, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения, рассказала о сроках хранения новогодних блюд.
Жительница Петербурга пригласила двух учеников младших классов обогреться чаем в её квартире, однако вместо того, чтобы напоить детей согревающим напитком, избила их нунчаками. Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, школьников доставили в больницу.
Один человек погиб, ещё пятеро пострадали при столкновении трёх автомобилей под Рязанью.
Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко высказался о возможном уходе полузащитника Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы.
Психолог Анна Матари рассказала о способах улучшить настроение в преддверии Нового года.