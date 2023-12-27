Le Figaro: в 2024 году Западу нужно выйти из своего летаргического сна

2024 год принесёт такие риски для глобального миропорядка, каких не было с 1930-х, пишет обозреватель Le Figaro. По его словам, Запад способен с ними справиться, только если выйдет из своего летаргического сна, откажется от нарциссизма и вернёт себе лидерство.

«Войны теперь повсюду», — пишет обозреватель Le Figaro Николя Бавере. К ним прибавляется перестройка глобализационных процессов вокруг идеологических блоков и проблемы в мировой торговле. «Эти события ускоряют отход мира от западных ценностей и автономию глобального Юга», — пишет журналист. Кроме того, по его мнению, усилился кризис демократий, на которые оказывает давление культурная война и фанатизм, связанный с идентичностью.

Поэтому, по его словам, 2024 году риски грозят такие, каких не бывало с 1930-х. Война на Украине в случае её поражения грозит новыми завоеваниями России в Европе. Продолжение войны в секторе Газа приведёт к дипломатической изоляции Израиля и распространению ненависти к Западу. Рост насилия продолжится на всех континентах, экономика столкнётся с откатом глобализации, растущими процентными ставками, закредитованностью, кризисом в сфере недвижимости, стагнацией производительности.

К тому же в ключевых странах Запада пройдут выборы, исход которых может иметь решающее значение. Что же до Франции, то автор статьи говорит, что она утратила контроль за своей судьбой, столкнувшись со спадом производительности, деиндустриализацией, массовой безработицей, фрагментацией населения и взрывным ростом насилия, помимо прочих проблем.

«Для демократий настало время делать выбор», — пишет автор статьи. Вызовы перед ними стоят грандиозные. Им нужно сдерживать и Россию, и Китай и при этом найти выход из кризисов на Украине и в секторе Газа. Им нужно восстановить связи с глобальным Югом, реформируя мировое правительство и занимаясь вопросами доступа к питанию и здравоохранению, снижения закредитованности, потепления климата. Им нужно и собственными экономиками заниматься, избавляться от экономических пузырей, выстроить гармонию между реиндустриализацией, революцией в сфере искусственного интеллекта, климатическим переходом и стабилизацией среднего класса. А ещё им нужно восстановить свои разрозненные общества, чтобы они стали сообществом граждан, нужно объединиться в защите свободы.

Так что «Западу нужно выйти из своего нарциссизма и летаргического сна, чтобы снова участвовать в мировых делах». У Штатов есть все возможности, считает автор статьи, но им угрожает воцарение Дональда Трампа. Европа уязвима из-за России и зависимости от Китая и США. В целом для противостояния угрозам 2024 года Западу не хватает лидерства, считает автор статьи.