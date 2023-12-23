Французский эксперт: без западной техники Украине поможет только чудо

Если ситуация на поле боя в украинском конфликте не изменится в 2024 году, Владимир Путин по праву сможет считать, что одержал победу, полагает обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель. При этом, если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолётов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками, отмечает эксперт.

ВЕДУЩАЯ: Можно ли представить или надеяться на окончание конфликта на Украине в 2024 году?

ФРЕДЕРИК АНСЕЛЬ, обозреватель L’Express: Если ты не даёшь (ты — это, в первую очередь, Америка и Европа) вооружение, способное сыграть решающую роль, то есть либо эскадрильи истребителей-бомбардировщиков, либо дивизии бронетехники, я не понимаю, каким чудом украинцы могут одержать верх.

В любом случае, если всё остановится на этих позициях, Путин будет считать, что выиграл. Но он одержит тактическую победу, не стратегическую. Тактическую, поскольку он захватил 20 процентов территории. Это как в игре в войну, в которую все играют. В конце уровня все смотрят на надпись Game over и решают: «да, ты победил, ты прошёл уровень». Но стратегическая цель Путина необязательно была в этом.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2023 года.