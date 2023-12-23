Французский эксперт: без западной техники Украине поможет только чудо

Если ситуация на поле боя в украинском конфликте не изменится в 2024 году, Владимир Путин по праву сможет считать, что одержал победу, полагает обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель. При этом, если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолётов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками, отмечает эксперт.
ВЕДУЩАЯ:Можно ли представить или надеяться на окончание конфликта на Украине в 2024 году?
ФРЕДЕРИК АНСЕЛЬ, обозреватель L’Express: Если ты не даёшь (ты — это, в первую очередь, Америка и Европа) вооружение, способное сыграть решающую роль, то есть либо эскадрильи истребителей-бомбардировщиков, либо дивизии бронетехники, я не понимаю, каким чудом украинцы могут одержать верх.
В любом случае, если всё остановится на этих позициях, Путин будет считать, что выиграл. Но он одержит тактическую победу, не стратегическую. Тактическую, поскольку он захватил 20 процентов территории. Это как в игре в войну, в которую все играют. В конце уровня все смотрят на надпись Game over и решают: «да, ты победил, ты прошёл уровень». Но стратегическая цель Путина необязательно была в этом.
События последних дней в Израиле и секторе Газа стали темой телефонного разговора, который 23 декабря провёл президент США Джо Байден с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Белом доме.
Осуждённый за госизмену Иван Сафронов передавал гражданину Чехии Мартину Ларышу, который представлял чешское разведсообщество, данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах России, заявил в эфире «России 24» следователь ФСБ Александр Чабан.
Десять украинских волонтёров выехали за границу за гуманитарной помощью для подконтрольной Киеву части Херсонской области, однако назад так и не вернулись. Об этом сообщил назначенный украинскими властями чиновник Александр Прокудин.
Данные об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, которые 23 декабря поступили в Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), послужили основанием для проведения расследования.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал предложения лишить артиста Филиппа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».
Президент США Джо Байден 11 октября убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов нанести превентивный удар по силам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Такую информацию приводит газета The Wall Street Journal.
Международный аэропорт Сочи принял почти все самолёты, которые были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий. Информацию об этом предоставили в пресс-службе воздушной гавани.
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения горки в посёлке Усть-Абаканск в Хакасии, повлёкшего травмирование детей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову из-за проблемы отмены новогодних ёлок в некоторых школах страны из-за того, что на мероприятие пожаловались родители детей-мигрантов.
Вооружённые силы Украины 23 декабря подвергли обстрелам Донецкую Народную Республику. В результате этого ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Авария произошла на пятом километре автодороги Уфа — Чимшы в Республике Башкортостан, где водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой и пассажирским автобусом. В результате инцидента погиб один человек, ещё четверо получили травмы.
Действия США и их сторонников рискуют привести к блокаде Средиземного моря, считает заместитель главнокомандующего иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос, готов ли отказаться от боя с соотечественником Дмитрием Биволом ради встречи с мексиканцем Саулем Альваресом.